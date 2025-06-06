Ракетно-дроновая атака на Украину: пострадали Киев, Луцк, Тернополь и другие города. Есть жертвы и раненые

Сегодня ночью Украина вновь пережила массированный удар российских ракет и беспилотников. «Калибры», Х-101, баллистика, «шахеды-герань», «гербера» летели по жилым домам, энергетической инфраструктуре и промышленным объектам.

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По сообщению командования Воздушных сил, противник атаковал Украину 452 средствами воздушного нападения. Силы обороны обезвредили 406 целей на всей территории страны.

Взрывы были зафиксированы в Киеве, Киевской области, Луцке, Чернигове, Тернополе.

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В Киеве в результате комбинированной атаки рф погибли четыре человека, 20 пострадали, 16 из них госпитализированы, сообщили в КМВА.

Спасателей вызвали в разные районы столицы.

В Соломенском районе произошло возгорание на 11 этаже многоэтажки — пожар ликвидирован. Также в этом районе возгорание в нежилом здании.

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В Голосеевском районе зафиксирован пожар на объекте гражданской инфраструктуры, повреждено образовательное учреждение, зафиксировано падение обломков возле АЗС — повреждено авто, еще обломки упали в нежилой зоне.

В Днепровском районе повреждены АЗС, зафиксировано падение обломков в нескольких местах.

В Дарницком районе обломки упали, по меньшей мере, в трех локациях, повреждены два автомобиля, обошлось без жертв и возгорания.

В Деснянском районе обломки беспилотника обнаружили на открытой территории, повреждений нет.

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В Шевченковском районе зафиксирован пожар в нежилой застройке, информация уточняется.

Зафиксировано повреждение окон в заведениях социальной сферы и жилых домах рядом с очагами возгораний.

Кроме этого, зафиксировано падение обломков на отдельных локациях в Днепровском и Голосеевском районах.

Также есть повреждение путей метрополитена между станциями «Дарница» и «Левобережная». В настоящее время наземная часть станций «Днепр» — «Лесная» временно закрыта на вход и выход.

На месте работают все необходимые специалисты, в частности, специалисты по восстановлению и ремонту путей и сетей метрополитена. На полноценное возобновление работы линии понадобится около суток. В КГГА готовится дополнительный наземный транспорт для перевозки пассажиров красной линии.

Из-за последствий обстрелов в столице также изменили маршруты троллейбусов на ул. Вадима Гетьмана.

В Бучанском, Броварском, Бориспольском районах Киевской области повреждены частные дома, хозяйственные постройки. У них выбиты окна, повреждены кровли, сообщил руководитель ОВА Николай Калашник.

Кроме столицы пострадали также западные регионы. В частности, Луцк и Тернополь ночью пережили самые массированные с начала войны атаки, сообщают местные администрации.

В результате атаки россии в Луцке травмированы 5 человек, сообщил городской голова Игорь Полищук.

Враг атаковал город 15 БПЛА и 6 ракетами. Был прилет в многоэтажку. Мэр Полищук заявил, что в результате атаки рф по меньшей мере 5 пострадавших, информации о погибших нет. Много выбитых окон в частных домах, учебных заведениях, повреждено государственное учреждение.

Также повреждены коммерческие объекты и частные автомобили.

В Тернополе в результате атаки рф зафиксированы попадания в промышленные объекты и объекты инфраструктуры, сообщили в горисполкоме. Пострадали пять человек.



Часть города осталась без электроэнергии, что повлияло на работу систем водоснабжения. В настоящее время продолжаются восстановительные работы.

После ракетной атаки мэр Тернополя призвал горожан не выходить на улицу без особой нужды.

По его словам, после взрывов в Тернополе зафиксировано задымление.

Львовщину тоже атаковали беспилотниками и ракетами. Предварительно погибших и травмированных нет, сообщил руководитель ОВА Козицкий. Поврежден промышленный объект в Дрогобычском районе.

В Хмельницкой области поврежден частный жилой дом, автомобили.

В Чернигове пострадали объекты критической инфраструктуры, верхние этажи многоэтажек будут без воды.

«Укрзалізниця» сообщила о задержке ряда поездов из-за повреждений колеи в Киевской области.

По данным мониторинговых каналов, ночью враг применил 300−400 ударных/имитационных БПЛА и около 50 ракет.

Напомним, минувшей ночью россияне атаковали Прилуки «шахедами» и нанесли ракетно-дроновый удар по Харькову. Есть жертвы, пострадавшие и разрушения. Также вражеские беспилотники обесточили оккупированные части Херсонской и Запорожской областей. Досталось и Одесщине — в Белгород-Днестровском крупные разрушения после налета дронов врага.

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