Только не Кароль: сеть комментирует предложение Александра Пономарева

Известный певец Александр Пономарев, прокомментировавший свое «отцовство», обратился к поклонникам. На своей странице в социальной сети артист выложил сообщение о том, что ищет исполнительницу для своей новой песни. Александр попросил сеть порекомендовать, кому именно предложить сотрудничество.

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«Написал новую песню, трио! - поделился Александр. — Хочу попробовать, чтобы третьей пела девушка! Снова столкнулся с вопросом — кого брать? Кого посоветуете?»

Сеть откликнулась на сообщение Пономарева и начала предлагать свои варианты. В трио рекомендовали выбрать Наталью Могилевскую, Злату Огневич, Елену Тополю. Но чаще — Олю Цыбульскую.

«Я за Тополю Елену) люблю эту семейку», — поделились мыслями.

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«Оля Цыбульская», — предложили в сети.

«Кола, или Марта Адамчук, очень хорошие голоса», — отреагировали подписчики.

«Умоляю, только не Кароль», — обратились к певцу.

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«Олечка Цыбульская, пожалуйста!» — поддержали предложение.

«Не берите известных певиц, — написали в ответ. — Много хороших голосов в Украине. Выберите девушку из неизвестных, с хорошим голосом».

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