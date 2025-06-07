- 08:18 Водолеям стоит заняться творчеством, Девам нужно как следует отдохнуть, а Рыбам можно строить планы на будущее: гороскоп на 8 июня
- 00:37 Украина пропустила от Канады четыре мяча на старте турнира Canadian Shield в Торонто: видеообзор матча
- 07.06 22:25 Тест «Ключи от счастья»: знаете ли вы секреты жизни самого счастливого народа в мире
- 07.06 21:58 Невероятные лимонные кексы: готовятся быстро и просто
- 07.06 21:28 До сих пор не в себе: Дженнифер Энистон не может отойти от испуга из-за преследования
- 07.06 20:59 Никогда не выбрасывайте лавровый лист: он настоящий «санитар» для вашего дома
- 07.06 20:45 Летние обереги и девичьи гадания на Русалочью Пасху: народные обряды, заклинания и запреты на Троицу, которая в этом году приходится на 8 июня
- 07.06 20:34 Не пережил второе тяжелое ранение: в Киевской области попрощались с 34-летним старшим солдатом
- 07.06 20:28 Россияне сбросили авиабомбы на детскую железную дорогу в Харькове: много раненых
- 07.06 20:07 Корзинка из лаваша с ягодами и персиками: прекрасный летний десерт, который можно худеющим
- 07.06 19:50 Камеры на украинских дорогах будут автоматически фиксировать еще одно нарушение ПДД
- 07.06 19:44 Оккупанты стали использовать один свой дрон как «матку»: что это значит и чем опасно
Только не Кароль: сеть комментирует предложение Александра Пономарева
Известный певец Александр Пономарев, прокомментировавший свое «отцовство», обратился к поклонникам. На своей странице в социальной сети артист выложил сообщение о том, что ищет исполнительницу для своей новой песни. Александр попросил сеть порекомендовать, кому именно предложить сотрудничество.
«Написал новую песню, трио! - поделился Александр. — Хочу попробовать, чтобы третьей пела девушка! Снова столкнулся с вопросом — кого брать? Кого посоветуете?»
Сеть откликнулась на сообщение Пономарева и начала предлагать свои варианты. В трио рекомендовали выбрать Наталью Могилевскую, Злату Огневич, Елену Тополю. Но чаще — Олю Цыбульскую.
«Я за Тополю Елену) люблю эту семейку», — поделились мыслями.
«Оля Цыбульская», — предложили в сети.
«Кола, или Марта Адамчук, очень хорошие голоса», — отреагировали подписчики.
«Умоляю, только не Кароль», — обратились к певцу.
«Олечка Цыбульская, пожалуйста!» — поддержали предложение.
«Не берите известных певиц, — написали в ответ. — Много хороших голосов в Украине. Выберите девушку из неизвестных, с хорошим голосом».
Ранее в эксклюзивном интервью ФАКТАМ популярная певица рассказала о жизни во время войны.4555
Читайте нас в Facebook
Быкам пора перестать жить прошлым, а Козам нужно начать все с чистого листа: восточный гороскоп на неделю 9 — 15 июня
Киев, Одесса, Днепр и еще 6 областных центров могут остаться без света: в чем причина возможных отключений