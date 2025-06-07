Трое любимчиков судьбы: кому из знаков Зодиака повезет в выходные, 7 и 8 июня

Астрологи, ранее определившие знаки Зодиака, которым будет везти в конце текущей недели, назвали трех представителей зодиакального круга, которым улыбнется судьба в эти выходные — субботу, 7 июня, и воскресенье, 8 июня.

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7 июня считается днем, когда очень важной будет ваша поддержка людям по, которые окажутся рядом, пишет «ТСН». Это могут быть и родные, и друзья, и даже незнакомые люди, нуждающиеся в помощи. А 8 июня астрологи советуют провести время с теми, кто имеет отношение к вашему прошлому. К примеру, стоит встретиться с друзьями, с которыми вы долгое время не общались.

Больше, чем другим, в эти дни должно повезти трем знакам Зодиака.

Телец

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Гороскоп для Тельцов на 7−8 июня предполагает, что знаку придется провести определенную «ревизию» своих последних поступков и действий. Это позволит обнаружить ошибки и исправить их — ведь судьба предоставит Тельцам все инструменты и для этого, и для того, чтобы двигаться вперед по правильному пути.

Рак

Гороскоп на выходные для Раков не исключает, что положительную роль в жизни знака сыграют события прошлого. Вероятно, Раки окажутся в ситуациях, которые уже с ними происходили. И зная, как лучше поступить, знак сможет сделать правильный выбор.

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Лев

Гороскоп на 7 и 8 июня для Львов советует знаку не упустить шанс помириться с человеком, с которым он поссорился из-за своей чрезмерной гордости. Эти выходные станут днями, когда можно будет попытаться вернуть время вспять и все исправить.

Таро-прогноз для всех знаков Зодиака читайте на нашем сайте.

Фото Pixabay

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