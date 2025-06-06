- 23:27 Украина U21 на 90+2-й минуте вырвала победу над Испанией перед отъездом на Евро-2025: видеообзор матча
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Украина U21 на 90+2-й минуте вырвала победу над Испанией перед отъездом на Евро-2025: видеообзор матча
В пятницу, 6 июня, молодежная сборная Украины по футболу (U21) провела генеральную репетицию перед стартом в финальном турнире Евро-2025 в Словакии. На стадионе «Санто Доминго» в городе Алькоркон подопечные Унаи Мельгосы провели спарринг с еще одним участником чемпионата Европы — «молодежкой» Испании и впервые с 1993 года отпраздновали победу над грозным соперником .
Испания U21 — Украина U21 — 0:1
Украина: Нещерет (Ермаков, 46), Вивчаренко, Михавко, Козик, Роман (Батагов, 64), Бражко, Рубчинский (Царенко, 76), Очеретько, Волошин (Квасница, 76), Брагару (Велетень, 83), Ванат (Вьюнник, 64).
Гол: Квасница (90+2).
Напомним, что по итогам жеребьевки подопечные Унаи Мельгосы сыграют на Евро-2025 в квартете D вместе с командами Нидерландов, Дании и Финляндии. 12 июня Украина U21 встретится в Прешове с датчанами, 15-го в Кошице — с финнами и 18-го в Прешове — с голландцами. Из группы в плей-офф выйдут две лучшие сборные.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Украина U21 в первом спарринге на испанском сборе разгромила «молодежку» «Мурсии».
Фото uaf.ua
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