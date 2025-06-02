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Спорт

Украина U21 разгромила своих испанских сверстников в «секретном» спарринге: видеообзор матча

20:58 2 июня 2025
Украина U21 - Мурсия U21

Молодежная сборная Украины (U21) по футболу, которая вскоре сыграет в финальном турнире Евро-2025 в Словакии, провела на сборе в Испании товарищеский матч против своих сверстников из «Мурсии, разгромив соперника — 4:0.

Команда Унаи Мельгосы «засекретила» этот спарринг, не став даже обнародовать состав команды. Известно лишь, что точными ударами в нашей команде отметились Богдан Вьюнник из польской «Лехии», динамовцы Владислав Ванат и Назар Волошин, а также Владислав Велетень из «Колоса».

Перед стартом чемпионата Европы наша «молодежка» 6 июня в Алькорконе проведет последний товарищеский матч против молодежной сборной Испании.

Как известно, по итогам жеребьевки подопечные Унаи Мельгосы сыграют на Евро-2025 в квартете D вместе с командами Нидерландов, Дании и Финляндии. 12 июня Украина U21 встретится в Прешове с датчанами, 15-го в Кошице — с финнами и 18-го в Прешове — с голландцами. Из группы в плей-офф выйдут две лучшие сборные.

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На прошлом молодежном чемпионате Европы в 2023 году Украина под началом Руслана Ротаня дошла до полуфинала.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист молодежной сборной Украины поразил возлюбленную необычным подарком.

Фото uaf.ua

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