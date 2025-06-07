- 08:18 Водолеям стоит заняться творчеством, Девам нужно как следует отдохнуть, а Рыбам можно строить планы на будущее: гороскоп на 8 июня
- 00:37 Украина пропустила от Канады четыре мяча на старте турнира Canadian Shield в Торонто: видеообзор матча
- 07.06 22:25 Тест «Ключи от счастья»: знаете ли вы секреты жизни самого счастливого народа в мире
- 07.06 21:58 Невероятные лимонные кексы: готовятся быстро и просто
- 07.06 21:28 До сих пор не в себе: Дженнифер Энистон не может отойти от испуга из-за преследования
- 07.06 20:59 Никогда не выбрасывайте лавровый лист: он настоящий «санитар» для вашего дома
- 07.06 20:45 Летние обереги и девичьи гадания на Русалочью Пасху: народные обряды, заклинания и запреты на Троицу, которая в этом году приходится на 8 июня
- 07.06 20:34 Не пережил второе тяжелое ранение: в Киевской области попрощались с 34-летним старшим солдатом
- 07.06 20:28 Россияне сбросили авиабомбы на детскую железную дорогу в Харькове: много раненых
- 07.06 20:07 Корзинка из лаваша с ягодами и персиками: прекрасный летний десерт, который можно худеющим
- 07.06 19:50 Камеры на украинских дорогах будут автоматически фиксировать еще одно нарушение ПДД
- 07.06 19:44 Оккупанты стали использовать один свой дрон как «матку»: что это значит и чем опасно
Украинский прыгун в высоту Дорощук стал в компании звезд вице-чемпионом этапа «Бриллиантовой лиги» в Риме (видео)
Украинский прыгун в высоту Олег Дорощук, ставший в марте чемпионом Европы в помещении, занял второе место на этапе престижной «Бриллиантовой лиги» в столице Италии Риме.
Выйдя в сектор в статусе лидера мирового сезона, 23-летний уроженец Кропивницкого покорил планку на высоте 230 см и уступил только олимпийскому призеру Ву Сан Хеку из Южной Кореи (232 см). «Бронза» этапа досталась Ромейну Бекфорду с Ямайки (2.26 м).
Добавим, что состязания в Риме стали провальными для обладателя «золота» Игр-2020, чемпиона мира Джанмарко Тамбери из Италии (216 см) и олимпийского чемпиона-2024 Хэмиша Керра из Новой Зеландии (220 см).
Добавим, что для Олега Дорощука это второе в карьере «серебро» «Бриллиантовой лиги» после второго места в финале сезона-2024. В активе украинца также две «бронзы» — в Силезии и в Риме.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинка Ярослава Магучих выиграла 10-й подряд этап «Бриллиантовой лиги».
Фото X European Athletics83
Читайте нас в Facebook
Быкам пора перестать жить прошлым, а Козам нужно начать все с чистого листа: восточный гороскоп на неделю 9 — 15 июня
Киев, Одесса, Днепр и еще 6 областных центров могут остаться без света: в чем причина возможных отключений