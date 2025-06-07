Украинский прыгун в высоту Дорощук стал в компании звезд вице-чемпионом этапа «Бриллиантовой лиги» в Риме (видео)

Украинский прыгун в высоту Олег Дорощук, ставший в марте чемпионом Европы в помещении, занял второе место на этапе престижной «Бриллиантовой лиги» в столице Италии Риме.

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Выйдя в сектор в статусе лидера мирового сезона, 23-летний уроженец Кропивницкого покорил планку на высоте 230 см и уступил только олимпийскому призеру Ву Сан Хеку из Южной Кореи (232 см). «Бронза» этапа досталась Ромейну Бекфорду с Ямайки (2.26 м).

Добавим, что состязания в Риме стали провальными для обладателя «золота» Игр-2020, чемпиона мира Джанмарко Тамбери из Италии (216 см) и олимпийского чемпиона-2024 Хэмиша Керра из Новой Зеландии (220 см).

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Добавим, что для Олега Дорощука это второе в карьере «серебро» «Бриллиантовой лиги» после второго места в финале сезона-2024. В активе украинца также две «бронзы» — в Силезии и в Риме.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинка Ярослава Магучих выиграла 10-й подряд этап «Бриллиантовой лиги».

Фото X European Athletics

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