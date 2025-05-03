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Спорт

Украинка Магучих выиграла 10-й подряд этап «Брилиантовой лиги» (видео)

15:40 3 мая 2025
Ярослава Магучих

В субботу, 3 мая, в китайском Шанхае проходит второй этап престижной легкоатлетической «Бриллиантовой лиги», трехкратной чемпионкой которой является украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих.

Выиграв в прошлые выходные в Поднебесной стартовый этап состязаний (с результатом 197 см), 23-летняя красавица из Днепра не оставила соперницам шансов и на сей раз. Олимпийская чемпионка Парижа победила с результатом 200 см, опередив австралийку Николу Олислагерс (198 см) и ее соотечественницу Элеанор Паттерсон (195 см).

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Добавим, что Ярослава не позволяет никому себя обыграть на этапах «Бриллиантовой лиги» с июля 2023 года — 10 побед подряд.

Еще одна украинка — Юлия Левченко с результатом 192 см на втором этапе подряд финишировала в секторе для прыжков в высоту на 4-й позиции (среди 10 спортсменок).

Напомним, что в прошлом сезоне Ярослава Магучих совершила фантастический прыжок на 2 метра 10 сантиметров и побила мировой рекорд болгарки Стефки Костадиновой, державшийся 37 лет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ярославу Магучих с травмой завоевала «бронзу» чемпионата мира в закрытых помещениях.

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Фото X Diamond League, X European Athletics

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