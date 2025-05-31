С первых дней пошел добровольцем защищать Украину: в Запорожской области погиб воин с Киевщины

В Богуславской громаде в последний путь провели воина Леонида Красюка. Он мужественно защищал Украину и отдал свою жизнь за ее свободу и независимость. Ему навеки 34 года, говорится в сообщении горсовета:

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«Леонид родился в Киеве. Детство провел у бабушки с дедушкой в селе Раскопанцы, где летом очень любил купаться в Роси. После окончания школы поступил в Высшее профессиональное училище имени М. П. Драгоманова. Получил диплом и устроился работать на Киевском хлебозаводе».

С первых дней полномасштабного вторжения врага Леонид Красюк без колебаний встал на защиту Родины. Он добровольно присоединился к рядам территориальной обороны.

«Воин проходил службу в самых горячих точках — Бахмуте, Торецке, Харькове. Проявлял мужество, стойкость и преданность своей стране», — рассказывают в горсовете.

Свой последний бой воин принял 24 мая 2025 года. Произошло это во время вражеского обстрела в Запорожской области. Похоронили защитника на сельском кладбище села Раскопанцы.

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что на Харьковщине погиб офицер-пограничник с Буковины Василий Симушин.

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