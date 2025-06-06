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Несмотря на полученные ранения, возвращался в строй: дрон-камикадзе убил солдата с Сумщины
Война, как безжалостный ураган, врывается в жизнь, сметая на своем пути мечты, судьбы, любовь… Роменская и Андрияшевская громады провели в последний путь молодого, отважного и мужественного защитника — Андрея Бурбу. Он был светлым, доброжелательным человеком, верным своему долгу. Когда Родина позвала — стал к оружию. 20 июня ему должно было исполниться 28 лет, сообщает городской совет.
«Андрей вырос в трудолюбивой и дружной семье. Воспитывался на ценностях чести, доброжелательности и уважения к ближним. Любил спорт, в частности легкую атлетику и лыжные гонки, достойно представлял школу и село на многочисленных турнирах. После окончания 9 класса получил образование в Роменском ВПУ-14 по специальности бухгалтера. Работал на предприятиях агропромышленного комплекса», — говорится в сообщении.
В мае 2024 года Андрей был призван в ряды Вооруженных Сил Украины. Без колебаний стал на защиту родной земли. Несмотря на полученные два ранения, он снова и снова возвращался к побратимам, оставаясь верным воинскому долгу до последнего вздоха.
И свой последний бой защитник принял 31 мая 2025 года. Солдат 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» погиб в результате вражеского удара дрона-камикадзе в Донецкой области. Воину навсегда 27… Мать, бабушка, братья и сестры потеряли самого дорогого — сына, внука, брата…
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