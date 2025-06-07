Глава Днепропетровского облсовета Лукашук раскритиковал власть из-за угрозы срыва водоснабжения в прифронтовых районах

Глава Днепропетровского облсовета Лукашук подверг резкой критике центральные власти за долги, которые могут привести к срыву водоснабжения на прифронтовых территориях региона.

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По его словам, такой сценарий стал возможным из-за долгов большого водоканала, говорится в сообщении чиновника в соцсети.

В частности, речь идет о стратегическом предприятии «Днепро-Западный Донбасс» («ДЗД»), которое снабжает водой жителей Синельниковского и Павлоградского районов Днепропетровской области.

В то же время Лукашук еще недавно сам принимал это предприятие на баланс области и обещал «поднять» компанию-банкрота, пишет Oboz.ua.

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«Год назад Лукашук требовал от Кабинета министров перевести на областной баланс это предприятие со всеми его долгами, чтобы вроде бы возобновить его деятельность. Теперь в своем сообщении в соцсети Лукашук обвинил Министерство финансов Украины в отказе предоставить средства на покрытие почти 700 млн грн долгов «Дніпро-z-ua».

Как пишет Oboz.ua со ссылкой на письмо Минфина в ответ на депутатское обращение по ситуации на «ДЗИ», Лукашук действительно требовал раньше передать этот водоканал ему на баланс. А в сопутствующих документах указывал, что планирует финансировать долговые обязательства из областного бюджета.

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«Теперь председатель Днепропетровского облсовета заявил: „Мы не можем компенсировать разницу в тарифах государственному предприятию“. Формально, согласно Бюджетному кодексу Украины, облсовет действительно не может финансировать государственные предприятия. Однако в условиях полномасштабной войны, как сообщают источники одной из местных администраций, разницу в тарифах принято компенсировать именно на уровне местных бюджетов».

Как пишет Oboz.ua, такая практика позволяет обезопасить общины от возможных проблем, связанных с деятельностью стратегических коммунальных предприятий.

«Более того, в 2022 году Минфин официально подтвердил, что местные бюджеты могут возмещать разницу в тарифах через специальные программы с оформлением по КПКИК 6071. Такие прецеденты уже были: 2023 небольшой Ренийский горсовет, что в Одесской области, например, принял программу компенсации разницы в тарифах на водоснабжение и водоотвод на 2023−2025 годы, предусмотрев на это около 10 млн грн из своего бюджета; за год до войны депутаты Кировоградского облсовета рекомендовали предусмотреть средства из областного и территориального бюджетов на компенсацию тарифной разницы на воду — именно для того, чтобы обезопасить водоканалы региона от накопления долгов», — напоминает издание.

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Однако, говорится в материале, Лукашук, вероятно, уже не планирует предоставлять субвенции и создавать специальные программы, перекладывая всю ответственность на центральную власть, у которой и просил передать водоканал на баланс области.

«Минфин своими отписками не захотел обеспечить водоснабжение прифронтовых территорий», — написал, в частности, Лукашук, добавив, что в случае остановки предприятия «люди будут четко знать, кто ответственный».

Упомянутая им «отписка Минфина» — это официальная позиция ведомства. Именно в этом документе и указано, что глава обладминистрации просил перевода «ДВД» на баланс области и собирался покрывать долги предприятия за счет областной общины.

Решение о передаче водоканала принял Кабинет министров еще весной 2024 года. Однако в начале лета 2025-го Лукашук внезапно заявил, что не хочет принимать на баланс громады предприятие с такой кредиторской задолженностью. То есть, вероятно, по плану Лукашука, компания должна оставаться на балансе области, а вот ее долги должно покрыть государство.

Следует отметить, что в официальной позиции Минфина указано следующее: «Распоряжение принято на основании согласованных предложений Днепропетровской областной государственной администрации и Днепропетровского областного совета в соответствии с требованиями закона». И нынешнее заявление Лукашука противоречит этому факту.

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В заголовке фото из ФБ Николая Лукашука

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