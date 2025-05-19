41.15 / 41.72 46.33 / 47.04
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Деньги

Моратория на холодную воду не существует: почему украинцам придется платить за одну из коммунальных услуг больше

19:11 19 мая 2025
Вода будет дорожать, фото из интернета

Похоже, что наиболее апокалиптические прогнозы Союза потребителей коммунальных услуг по удорожанию куба воды до 200 грн могут, к сожалению, вполне оправдаться.

Ведь на 1 апреля 2025 года кредиторская задолженность предприятий водопроводно-канализационного хозяйства Украины достигла 24,2 млрд грн, а долги населения за услуги водоснабжения и водоотведения — 9,2 млрд грн. Об этом во время «Часа вопросов правительству» 16 мая сообщил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

«По состоянию на 1 апреля сумма задолженности по нашему водопроводно-канализационному хозяйству составляет 14,8 млрд грн, задолженность населения — 9,2 млрд грн. То есть это 62% от общей суммы. Отдельно кредиторская задолженность предприятий: 24,2 млрд грн», — заявил Кулеба, добавив, что проблема глубокая — и стратегическая.

По словам чиновника, Министерство развития общин и территорий вместе с профильным комитетом Верховной Рады уже работает над вариантами выхода из ситуации. В частности, рассматривается возможность передачи предприятий водоснабжения в подчинение органам местного самоуправления.

РЕКЛАМА

Это, по мнению чиновников, может усилить локальный контроль и гибкость реагирования на финансовые и технические вызовы.
Кулеба также подчеркнул, что на сегодняшний день в Украине нет моратория на повышение тарифов на водоснабжение и водоотвод.
Соответственно, местные власти имеют право самостоятельно устанавливать тарифы для своих лицензиатов.

«На сегодняшний день уже есть около 400 случаев, когда органы самоуправления приняли решение о повышении тарифов», — отметил вице-премьер.

Вопрос финансовой стабильности предприятий водопроводно-канализационного сектора критически важен, особенно в условиях военного времени, когда инфраструктура требует не только обновления, но и защиты. Чиновники обещают в ближайшие месяцы представить системные решения, которые позволят стабилизировать ситуацию без резкой нагрузки на потребителей.

РЕКЛАМА

Напомним, нардеп Алексей Кучеренко заявил, что тарифы на газ и свет для населения будут обязательно расти.

10

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Как избавиться от клещей на дачном участке

Май — время клещей: три простых способа избавится от них на своем дачном участке

Соль поможет очистить унитаз и убрать неприятные запахи, фото из открытых источников

Больше, чем приправа: как эффективно очистить унитаз с помощью вещи, которая есть у каждой хозяйки

Дарья Пономаренко из Черкасс вошла в Книгу рекордов Гиннеса. Фото Фейсбук

Не побоялась упасть с 4-метровой высоты: школьница из Украины впервые установила рекорд Гиннеса в пилонном спорте

Рассада помидоров

Не сажайте рассаду утром: основные правила закладки будущего урожая помидоров

Следующий материал
Новости партнеров