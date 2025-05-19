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Моратория на холодную воду не существует: почему украинцам придется платить за одну из коммунальных услуг больше
Похоже, что наиболее апокалиптические прогнозы Союза потребителей коммунальных услуг по удорожанию куба воды до 200 грн могут, к сожалению, вполне оправдаться.
Ведь на 1 апреля 2025 года кредиторская задолженность предприятий водопроводно-канализационного хозяйства Украины достигла 24,2 млрд грн, а долги населения за услуги водоснабжения и водоотведения — 9,2 млрд грн. Об этом во время «Часа вопросов правительству» 16 мая сообщил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
«По состоянию на 1 апреля сумма задолженности по нашему водопроводно-канализационному хозяйству составляет 14,8 млрд грн, задолженность населения — 9,2 млрд грн. То есть это 62% от общей суммы. Отдельно кредиторская задолженность предприятий: 24,2 млрд грн», — заявил Кулеба, добавив, что проблема глубокая — и стратегическая.
По словам чиновника, Министерство развития общин и территорий вместе с профильным комитетом Верховной Рады уже работает над вариантами выхода из ситуации. В частности, рассматривается возможность передачи предприятий водоснабжения в подчинение органам местного самоуправления.
Это, по мнению чиновников, может усилить локальный контроль и гибкость реагирования на финансовые и технические вызовы.
Кулеба также подчеркнул, что на сегодняшний день в Украине нет моратория на повышение тарифов на водоснабжение и водоотвод.
Соответственно, местные власти имеют право самостоятельно устанавливать тарифы для своих лицензиатов.
«На сегодняшний день уже есть около 400 случаев, когда органы самоуправления приняли решение о повышении тарифов», — отметил вице-премьер.
Вопрос финансовой стабильности предприятий водопроводно-канализационного сектора критически важен, особенно в условиях военного времени, когда инфраструктура требует не только обновления, но и защиты. Чиновники обещают в ближайшие месяцы представить системные решения, которые позволят стабилизировать ситуацию без резкой нагрузки на потребителей.
Напомним, нардеп Алексей Кучеренко заявил, что тарифы на газ и свет для населения будут обязательно расти.10
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