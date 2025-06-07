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Уже не сверхдержава: военный эксперт — о том, что заставит кремль прекратить войну
Координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец поделился мыслями о том, что может заставить россию прекратить войну против Украины.
««Ненормальные» размышления
о целях войны и стратегии со стороны Украины
Одним из важнейших элементов статуса (ранга) «сверхдержавы» той или иной страны (ну или стремление претендовать на такой статус) является не только значительный человеческий, финансово-экономический или ресурсный потенциалы, а ее РЕАЛЬНАЯ способность проецировать свою силу на глобальном (стратегическом) уровне. Именно это решающий фактор, определяющий этот статус (ранг).
Конечно, для этого нужен подходящий инструментарий. Обычно это именно то, что называют обобщенно — стратегическим вооружением.
российская федерация, в этом смысле, до сих пор считалась, по крайней мере, именно таким государством. То есть, способной проектировать свою силу (волю) в любом уголке обитаемого (или ненаселенного) мира. Ибо, очевидно, владеет всем комплексом такого рода вооружения (ядерное оружие + его носители, способные действовать на стратегические/глобальные расстояния).
Это первое…
Второе…
Обычно, когда спрашивают, что именно МОЖЕТ заставить ри-фи (кремль) прекратить ведение войны (в данном случае речь едет о конвенциональной широкомасштабной войне с соседней страной), то немало экспертов не находит единого или логического ответа на такого рода вопрос.
Варианты и способы выдвигаются, в этом контексте, самые разные — от «истощения человеческих ресурсов», до «технологического» или «финансово-экономического коллапса». И в самом деле, все это, но исключительно ЧАСТИЧНО, действительно имеет смысл и рациональность…
Но, по моему вполне субъективному мнению, наиболее эффективным, более или менее быстрым способом заставить кремль «окончить войну», конечно, в его умственной парадигме… является появление ВПОЛНЕ РЕАЛЬНОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ потерять, вследствие продолжения войны (причем с любым конечным ее «формальным» результатом), статуса сверхдержавы, или даже возможности претендовать на него.
Именно это, и ничто другое, МОЖЕТ заставить кремль, в конце концов, «забыть» о своем желании кого-то и как-то захватывать и «присоединять», восстанавливать «совок» или как-то еще реализовывать этот свой статус на практике.
Когда в кремле осознают, что все эти «увлечения» могут привести к утрате возможности и дальше «проецировать силу на глобальном (стратегическом) уровне», именно тогда и наступит «момент истины»…
Любые потери, в людях, в конвенциональных вооружениях, любые «трудности жизни и быта населения», конечно, играют определенную роль в этом. Но решающей, по-моему, может быть исключительно песрпектива потерять возможность «диктовать свою непреклонную волю всему мировому сообществу» (говоря словами «дикого флага» из российского же фильма ДМБ).
Третье…
Именно в этом смысле, роль и место так называемого «стратегического вооружения», которым владеет ри-фи, трудно переоценить. Очевидно, что появление РЕАЛЬНОЙ перспективы уменьшения возможности ри-фи владеть и ПОЛЬЗОВАТЬСЯ этим оружием в полной мере, причем, именно вследствие ведения и продолжения конвенциональной войны с соседней страной, вполне возможно МОЖЕТ привести к появлению перед кремлем определенной дилеммы.
— Или продолжать войну и предстать в дальнейшем перед перспективой получить существенное уменьшение своего военного стратегического потенциала…
— Или прекратить ее на тех или иных условиях, и сохранить его на уровне, который позволял бы и дальше считаться сверхдержавой
Четвертое…
После всего вышеизложенного рекомендую моим читателям обратить внимание на две вещи и подумать над их подлинным смыслом и содержанием…
— «Паутина», от СБУ (значение ее результатов именно в этом контексте)
- И на слова Председателя ГУР-а генерала Буданова (на которые вообще мало кто обратил внимание), сказанные им во время одного из своих интервью о том, что «если ри-фи не прекратит войну в 2025-м году, то в следующем 2026-м она перестанет быть сверхдержавой»…
— Кроме того, чисто в военном плане, главным содержанием деятельности СОУ в текущем году и в ближайшее время является стремление провести успешную именно Стратегическую Оборонную операцию (что априори предполагает, по сути, истощение человеческих, технических, технологических и финансово-экономических ресурсов нашего противника).
Подумайте также над тем — может ли быть настоящей целью войны со стороны Украины именно лишение ри-фи статуса сверхдержавы как таковой, и кому еще это выгодно в мире, кроме Украины???
Я понимаю, что моя версия ну слишком «конспирологическая», более того, может иметь немало погрешностей и предположений… Но, мне кажется, я вполне допускаю ее, как очень вероятный элемент текущей стратегии ведения войны со стороны Украины (и не только)", — написал он.
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