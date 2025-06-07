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Быкам пора перестать жить прошлым, а Козам нужно начать все с чистого листа: восточный гороскоп на неделю 9 — 15 июня

16:07 7 июня 2025
Восточный гороскоп на неделю с 9 по 15 июня 2025 года

Специалисты по Восточным гороскопам составили прогноз на неделю (с 9 по 15 июня). Гороскоп поможет избежать ошибок и привлечь удачу в нужный момент, пишет slovofraza.com.

Крыса
Пора избавиться от угнетающих мыслей, которые могут блокировать жизненные потоки и ухудшить самочувствие. Сосредоточьтесь на позитиве. На неделе возможны интересные знакомства, включая романтические или судьбоносные. Будьте открыты новым связям.

Бык
Не зацикливайтесь на прошлом. Отпустите сожаления и двигайтесь вперед с уверенностью. Пора завершить старые дела и сосредоточиться на развитии. Энергия недели на вашей стороне.

Тигр
С 9 по 15 июня будьте осторожны в выборе окружения. Возможно, рядом окажутся люди с нечестными намерениями, что приведет к стрессу. Сохраняйте спокойствие и избегайте конфликтов.

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Кролик
Неделя принесет энергию и успех, если вы сразу включитесь в работу. Будьте гибкими и действуйте в зависимости от ситуации. Сохраняйте благоразумие и гибкость.

Дракон
На этой неделе возможны раздражительность и конфликтные ситуации. Замедлитесь, уделите время отдыху и будьте осторожны с обещаниями. Осторожность убережет от ошибок.

Змея
Планируйте каждый шаг, чтобы избежать неприятностей. Во второй половине недели возможно придется иметь дело с грубостью, сохраняйте спокойствие. Интуиция поможет справиться с подобными ситуациями.

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Лошадь
На неделе появится шанс улучшить положение в работе или бизнесе. Обратите внимание на цифровую безопасность. Время также подходит для путешествий и новых знакомств. Будьте открыты изменениям.

Коза
Пришло время для осуществления заветных желаний. Пересмотрите приоритеты, начните все с чистого листа и не обращайте внимания на негатив. Сдержанность и внутреннее равновесие станут вашими сильными сторонами.

Обезьяна
Начинайте неделю с работы. Постарайтесь завершить дела, чтобы на выходных было легче. Не поддавайтесь унынию и избегайте самокритики. Ваша энергия требует правильного применения.

Петух
Сохраняйте порядок и избегайте рисков. Это идеальное время для стратегического планирования и сосредоточения на рабочих задачах. Открытые разговоры помогут сохранить внутренний баланс.

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Собака
Неделя будет эмоционально насыщенной, сохраняйте оптимизм даже в трудные моменты. В работе и финансах избегайте рисков, но ожидайте хорошие новости и улучшение отношений.

Свинья
Время для роста и перемен. Поддержите родных и проявите заботу. Ваша доброта и готовность помочь сделают эту неделю значимой и позитивной.

Ранеее известный астролог Людмила Булгакова специально для «ФАКТОВ» составила прогноз на июнь 2025 года для всех знаков зодиака. По мнению Людмилы, месяц будет спокойным и принесет долгожданное решение многих проблем.

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