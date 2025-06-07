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- 07.06 19:50 Камеры на украинских дорогах будут автоматически фиксировать еще одно нарушение ПДД
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Камеры на украинских дорогах будут автоматически фиксировать еще одно нарушение ПДД
В ближайшие месяцы в Украине будет введена новая функция автоматического фиксирования нарущений ПДД — проезда на красный свет. Об этом сообщили в Центре инфраструктуры и технологий Министерства внутренних дел, пишет AMPERCAR.com.
В настоящее время система находится на этапе тестирования. Речь идет об усовершенствовании функционала уже существующих комплексов автоматической фиксации нарушений, установленных на дорогах по всей Украине. Они смогут зафиксировать проезд на запрещенный сигнал светофора без участия полиции, подобно тому, как сейчас работает система фиксации превышения скорости.
Идея введения такого контроля не нова — его планировали ввести еще в 2022 году, но реализацию проекта задержали из-за полномасштабного вторжения россии.
Согласно действующему законодательству, проезд на красный свет является нарушением статьи 122 части 2 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Штраф за такое нарушение составляет 510 гривен. Если же водительские действия привели к аварийной ситуации, сумма штрафа может возрасти до 1445 гривен. В некоторых случаях нарушителя могут лишить водительских прав на срок от шести месяцев до года.
Ранее «ФАКТЫ» писали, как можно избежать штрафа за превышение скорости.
Фото: Pixabay237
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