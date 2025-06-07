41.06 / 41.59 47.06 / 47.75
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Клуб потребителей

Камеры на украинских дорогах будут автоматически фиксировать еще одно нарушение ПДД

19:50 7 июня 2025
Камеры на украинских дорогах будут автоматически фиксировать еще одно нарушение ПДД - Фото: Pixabay

В ближайшие месяцы в Украине будет введена новая функция автоматического фиксирования нарущений ПДД — проезда на красный свет. Об этом сообщили в Центре инфраструктуры и технологий Министерства внутренних дел, пишет AMPERCAR.com.

В настоящее время система находится на этапе тестирования. Речь идет об усовершенствовании функционала уже существующих комплексов автоматической фиксации нарушений, установленных на дорогах по всей Украине. Они смогут зафиксировать проезд на запрещенный сигнал светофора без участия полиции, подобно тому, как сейчас работает система фиксации превышения скорости.

Идея введения такого контроля не нова — его планировали ввести еще в 2022 году, но реализацию проекта задержали из-за полномасштабного вторжения россии.

Согласно действующему законодательству, проезд на красный свет является нарушением статьи 122 части 2 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Штраф за такое нарушение составляет 510 гривен. Если же водительские действия привели к аварийной ситуации, сумма штрафа может возрасти до 1445 гривен. В некоторых случаях нарушителя могут лишить водительских прав на срок от шести месяцев до года.

РЕКЛАМА

Ранее «ФАКТЫ» писали, как можно избежать штрафа за превышение скорости.

Фото: Pixabay

РЕКЛАМА

237

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Восточный гороскоп на неделю с 9 по 15 июня 2025 года

Быкам пора перестать жить прошлым, а Козам нужно начать все с чистого листа: восточный гороскоп на неделю 9 — 15 июня

отключения света

Киев, Одесса, Днепр и еще 6 областных центров могут остаться без света: в чем причина возможных отключений

как избавиться от тли

Тля разрушает сад: простой способ избавиться от вредителей за копейки

Александр Пономарев

Только не Кароль: сеть комментирует предложение Александра Пономарева

Следующий материал
Новости партнеров