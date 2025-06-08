Меган Маркл свозила детей в Диснейленд и «нарвалась» на обвинения в фаворитизме

После неудачи с мамой Бейонсе, которую Меган Маркл не смогла «разговорить» на своем ток-шоу, герцогиня решила немного «отвести душу» и свозить детей и мужа, принца Гарри в Диснейленд. Тем более, что их дочери Лилибет исполнилось четыре года.

ВІДЕО ДНЯ

Фото и видео, сделанные в самом известном в мире парке развлечений, Меган опубликовала в своих соцсетях. Судя по всему, семья прекрасно провела время: герцог и герцогиня Сассекские вместе с детьми примеряли уши Микки Мауса, покатались на нескольких аттракционах, а Лилибет удалось пообщаться с любимыми диснеевскими принцессами.

Между тем, в Сети обсуждают возможный фаворитизм Меган относительно дочери. Поклонникам не нравится, что герцогиня опубликовала в Инстаграме уже несколько постов, вдохновившись днем рождения Лилибет, а своего первенца Арчи поздравляла куда более сдержанно. Впрочем, определять степень материнской любви — дело неблагодарное, поэтому Меган не обращает внимания на подобные упреки.

Также напомним, что в свое время Меган рассчитывала на жизнь миллиардерши после обмена брачными обетами с принцем Гарри. Однако разочаровавшейся герцогине пришлось адаптироваться, когда она узнала о настоящем состоянии младшего сына короля Чарльза.

РЕКЛАМА

237

Читайте нас в Facebook