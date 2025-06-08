41.04 / 41.61 47.08 / 47.77
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Гороскоп

Прилив особой удачи: кому звезды обещают хорошие новости и «денежный ритуал» от мольфара

12:56 8 июня 2025
Астрологи назвали знаки зодиака, которым повезет 8 июня

Астрологи считают, что сегодня представители некоторых знаков Зодиака ощутят сильный приток энергии, который следует направить на добрые дела. В то же время люди, родившиеся под светом звезд трех созвездий, станут настоящими счастливчиками, обещает Styler.

Рыбы
Наконец-то пора пожинать плоды ваших усилий! Ваши достижения заметят, и это откроет перед вами новую дверь. Возможно, вы получите приятные новости или встретите кого-нибудь, кто поможет вам осознать что-то важное. Поддержка близких согреет ваше сердце и поднимет настроение.

Овен
Все в вашей жизни начнет налаживаться как можно лучше. Иногда вы склонны слишком усложнять себе жизнь, но сейчас пора отбросить лишнее и увидеть, насколько все проще. Удача этого дня будет на вашей стороне, и Вселенная будет способствовать тому, чтобы вы получали удовольствие от жизни. Вас ждет положительный поворот событий, а возможно — встреча с кем-то принесет невероятную радость.

Дева
Судьба открывает перед вами новые горизонты! Вы стоите на пороге значительных свершений, и сейчас главное отбросить все сомнения. Вас ждет неожиданное предложение, которое звезды настоятельно советуют принять. Смело беритесь за новые вызовы — они станут ключом к успеху. Этот день идеально подходит для отдыха и развлечений. Позвольте себе расслабиться и полностью насладиться своей удачей!

РЕКЛАМА

А людям, которых нет в списке счастливчиков сегодня, можно рекомендовать ритуал от мольфара Макса Гордеева.

В пятницу, 13 июня, нужно взять любую монетку и положить ее у порога — под коврик или в другом месте. При этом нужно говорить: «Деньги под порог кладу, финансовый поток себе домой зову. Пусть все финансовые потоки объединяются и в мой дом возвращаются. Да будет так».

Как писали «ФАКТЫ», специалисты по Восточным гороскопам составили прогноз на неделю (с 9 по 15 июня). Гороскоп поможет избежать ошибок и привлечь удачу в нужный момент.

РЕКЛАМА

368

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

"Возрастные" доплаты к пенсии начисляют не всем пенсионерам. Фото Pixabay

Пенсии повысят в зависимости от даты рождения: кто и какие надбавки получит

Вишни на дереве

Это элементарно: что посадить под вишней, чтобы в плодах не было червяков

Гороскоп на 8 июня 2025 года для всех знаков зодиака

Водолеям стоит заняться творчеством, Девам нужно как следует отдохнуть, а Рыбам можно строить планы на будущее: гороскоп на 8 июня

Зеленский, фото ОП

«По Крымскому мосту удалось не все»: Зеленский оценил эффективность операций СБУ

Следующий материал
Новости партнеров