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Прилив особой удачи: кому звезды обещают хорошие новости и «денежный ритуал» от мольфара
Астрологи считают, что сегодня представители некоторых знаков Зодиака ощутят сильный приток энергии, который следует направить на добрые дела. В то же время люди, родившиеся под светом звезд трех созвездий, станут настоящими счастливчиками, обещает Styler.
Рыбы
Наконец-то пора пожинать плоды ваших усилий! Ваши достижения заметят, и это откроет перед вами новую дверь. Возможно, вы получите приятные новости или встретите кого-нибудь, кто поможет вам осознать что-то важное. Поддержка близких согреет ваше сердце и поднимет настроение.
Овен
Все в вашей жизни начнет налаживаться как можно лучше. Иногда вы склонны слишком усложнять себе жизнь, но сейчас пора отбросить лишнее и увидеть, насколько все проще. Удача этого дня будет на вашей стороне, и Вселенная будет способствовать тому, чтобы вы получали удовольствие от жизни. Вас ждет положительный поворот событий, а возможно — встреча с кем-то принесет невероятную радость.
Дева
Судьба открывает перед вами новые горизонты! Вы стоите на пороге значительных свершений, и сейчас главное отбросить все сомнения. Вас ждет неожиданное предложение, которое звезды настоятельно советуют принять. Смело беритесь за новые вызовы — они станут ключом к успеху. Этот день идеально подходит для отдыха и развлечений. Позвольте себе расслабиться и полностью насладиться своей удачей!
А людям, которых нет в списке счастливчиков сегодня, можно рекомендовать ритуал от мольфара Макса Гордеева.
В пятницу, 13 июня, нужно взять любую монетку и положить ее у порога — под коврик или в другом месте. При этом нужно говорить: «Деньги под порог кладу, финансовый поток себе домой зову. Пусть все финансовые потоки объединяются и в мой дом возвращаются. Да будет так».
Как писали «ФАКТЫ», специалисты по Восточным гороскопам составили прогноз на неделю (с 9 по 15 июня). Гороскоп поможет избежать ошибок и привлечь удачу в нужный момент.368
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Водолеям стоит заняться творчеством, Девам нужно как следует отдохнуть, а Рыбам можно строить планы на будущее: гороскоп на 8 июня