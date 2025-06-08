«Бог хоккея» с украинскими корнями в шестой раз станет дедушкой (фото)

Легендарный канадский хоккеист 64-летний Уэйн Гретцки вскоре станет дедушкой в шестой раз.

Младшая дочь «Бога хоккея» 22-летняя Эмма спустя месяц после окончания Техасского университета объявила в соцсетях, что она и 22-летний игрок в американский футбол Стоун Эби ждут ребенка.

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«Ого… уже август», — мечтательно написала Эмма рядом с фотографией в Instagram, на которой ее муж нежно держит округлившийся живот будущей мамы.

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Кстати, у Уэйна Гретцки уже есть пятеро внуков. У его старшей дочери, 36-летней Паулины, которая в 2022 году вышла замуж за звезду гольфа, двое мальчиков (у Эммы тоже будет сын), а в семьях сыновей хоккеиста — Трево и Тая — растут три девочки.

Уэйн Гретцки с дочерьми

Отметим, что Гретцки отыграл 21 сезон, с 1979 по 1999 год, в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). За это время легендарный хоккеист, имеющий украинские корни (его бабушка родилась в Тернопольской области), четыре раза завоевал Кубок Стэнли, установил 61 рекорд, некоторые из которых не побиты до сих пор. После завершения карьеры был включен в Зал хоккейной славы.

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Ранее «ФАКТЫ», что умер отец легенды НХЛ Уэйна Гретцки.

Фото из соцсетей



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