Роберт Левандовски отказался выступать сборную страны: Польша в шоке (фото)

Звездный нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски, купивший за 11 млн евро роскошную виллу на Мальорке, отказался играть за сборную Польши пока ее главным тренером будет Михал Пробеж. Об этом 36-летний форвард, признававшийся лучшим футболистом мира, написал в сторис своего Instagram.

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«Принимая во внимание обстоятельства и утрату доверия к главному тренеру сборной Польши, я решил отказаться от игры за команду до тех пор, пока он будет тренером. Надеюсь, что мне еще будет дано сыграть для лучших болельщиков в мире», — написал Роберт Левандовски.

По информации польских СМИ, начало конфликту было положено еще в марте, когда после нелегкой победы над Мальтой Левандовски ворвался в раздевалку своей команды и стал орать на партнеров по сборной и тренеров. Позже Роберт отказался приезжать на июньский сбор национальной команды, сославшись на моральную усталость после сезона. В ответ на это Пробеж объявил о смене капитана сборной — им стал Петр Зелиньски из «Интера».

Михал Пробеж и Роберт Левандовски

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Добавим, что Роберт Левандовски, который провел за сборную Польши 157 матчей и забил 84 мяча, до перехода в «Барселону» выступал за «Лех», дортмундскую «Боруссию» и «Баварию». Он — победитель чемпионатов Польши, Германии и Испании, Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. Всего в богатой коллекции польского голеадора 31 трофей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Роберт Левандовски стал жертвой наглого ограбления возле тренировочной базы «Барселоны».

Фото Agencja Wyborcza. pl



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