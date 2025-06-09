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Спорт

Клуб из родного города Зеленского сменил Вернидуба на бывшего главного тренера «Шахтера» (видео)

12:07 9 июня 2025
Патрик ван Леувен

Криворожский «Кривбасс», расставшийся с прежним наставником Юрием Вернидубом, объявил о назначении главным тренером команды нидерландца Патрика ван Леувена, сообщает официальный сайт криворожского клуба. 55-летний специалист заключил с криворожанами соглашение на три года.

«Рад приглашению возглавить „Кривбасс“. Клуб с большими традициями. Хочу, чтобы моя команда играла в интересный и атакующий футбол. Мы имеем сильных игроков, которым поможем развиваться в дальнейшем и будем пытаться обеспечить успех „Кривбасса“ в долгосрочной перспективе», — приводит слова нидерландского тренера пресс-служба клуба.

Напомним, что предыдущим местом работы ван Леувена был харьковский «Металлист 1925». Также он возглавлял «Шахтер», однако под его руководством донетчане сыграли лишь 12 матчей. А перед тем специалист успел поработать с луганской «Зарей», а еще возглавлял академии «Фейеноорда» и «Шахтера». В сезоне-2022/2023 Патрика ван Леувена признали лучшим тренером украинской премьер-лиги.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что новым главным тренером «Шахтера» назначен бывший футболист «Барселоны».

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Фото ФК «Кривбасс»

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