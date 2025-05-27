Новым главным тренером «Шахтера» назначен скандальный экс-футболист «Барселоны» с двумя судимостями (видео)

Теперь уже экс-чемпион страны донецкий «Шахтер», завоевавший Кубок Украины, нашел замену уволенному боснийцу Марино Пушичу и официально объявил о назначении новым главным тренером команды 38-летнего экс-футболиста «Атлетико», «Барселоны» и сборной Турции Арды Турана. По неофициальной информации, зарплата специалиста, подписавшего с «оранжево-черными» контракт на два года, составит 2 млн евро в год.

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«Я горжусь тем, что присоединился к „Шахтеру“ — большому клубу с богатой историей и великими традициями, — цитирует Арду Турана официальный сайт ФК „Шахтер“. — Это команда, хорошо известная по всей Европе, с амбицией побеждать в каждом матче. Надеюсь внести свой вклад в наследие клуба и подарить нашим болельщикам много радостных моментов из-за нашей игры. Мы имеем большое желание добывать трофеи — как в Украине, так и в европейских турнирах».

Первый в истории донецкого клуба турецкий тренер в прошлом сезоне работал в «Эюпспоре» с Тарасом Степаненко и занял с новичком суперлиги в чемпионате Турции шестое место.

Отметим, что в годы карьеры Арда Туран выделялся не только футбольным мастерством, но и крутым нравом. К примеру, в 2018 году он, будучи игроком «Истамбул Башакшехира», схлопотал 16-матчевую (!) дисквалификацию за атаку на судью, а спустя несколько месяцев сломал в ночном клубе нос известному певцу и был приговорен к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы условно за хранение нелицензированного оружия и умышленное нападение.

И это еще не все. В прошлом году турка признали виновным в налоговом мошенничестве в Испании в 2015—2016 годах и приговорили к одному году лишения свободы с условным сроком. Правда, Арда Туран признал себя виновным, заплатил 630 тысяч штрафа и избежал тюрьмы.

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Добавим, что полузащитник Арда Туран, четырежды признававшийся футболистом года в Турции, успел поиграть за «Галатасарай» (дважды), «Атлетико», «Барселону» и «Истамбул Башакшехир». В коллекции футболиста — медали за победы в чемпионатах, Кубках и Суперкубках Турции и Испании, Лиге Европы и Суперкубке УЕФА. В составе сборной Турции (100 поединков, 16 мячей) он завоевал «бронзу» Евро-2008.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что житомирское «Полесье» уволило главного тренера после ничьей с «Динамо».

Фото ФК «Шахтер»



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