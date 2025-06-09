Словакия заблокирует санкции ЕС против россии: Фицо сказал, когда это произойдет

Словакия заблокирует любые санкции Европейского союза против россии, которые вредят ее национальным интересам. Об этом заявил премьер-министр Роберт Фицо, ошеломивший угрозами в адрес Украины, после того, как парламент одобрил резолюцию, призывающую правительство не поддерживать никаких новых мер. Он сказал, что Словакия хочет оставаться конструктивной в рамках блока, но назвал резолюцию политическим инструментом с сильным посылом, сообщает Reuters.

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«Если будут санкции, которые навредят нам, я никогда не буду голосовать за них», — заявил Фицо на пресс-конференции.

Словакия, член НАТО и Европейского союза, отошла от позиции западных союзников по отношению к Украине во времена Фицо, прекратила официальную государственную военную помощь Киеву.

Фицо заявил, что не может поддержать никаких мер, прекращающих импорт российского топлива для атомных электростанций Словакии.

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Словакия не блокировала никаких прежних санкций ЕС, включая 17-й пакет, направленный против теневого флота москвы, который был принят в мае.

Ранее ФАКТЫ сообщали о том, что канцлер Германии Фридрих Мерц грозится приостановить финансирование Евросоюзом Словакии, если она будет продолжать отклоняться от общего направления ЕС.

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