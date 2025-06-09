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Словакия заблокирует санкции ЕС против россии: Фицо сказал, когда это произойдет
Словакия заблокирует любые санкции Европейского союза против россии, которые вредят ее национальным интересам. Об этом заявил премьер-министр Роберт Фицо, ошеломивший угрозами в адрес Украины, после того, как парламент одобрил резолюцию, призывающую правительство не поддерживать никаких новых мер. Он сказал, что Словакия хочет оставаться конструктивной в рамках блока, но назвал резолюцию политическим инструментом с сильным посылом, сообщает Reuters.
«Если будут санкции, которые навредят нам, я никогда не буду голосовать за них», — заявил Фицо на пресс-конференции.
Словакия, член НАТО и Европейского союза, отошла от позиции западных союзников по отношению к Украине во времена Фицо, прекратила официальную государственную военную помощь Киеву.
Фицо заявил, что не может поддержать никаких мер, прекращающих импорт российского топлива для атомных электростанций Словакии.
Словакия не блокировала никаких прежних санкций ЕС, включая 17-й пакет, направленный против теневого флота москвы, который был принят в мае.
Ранее ФАКТЫ сообщали о том, что канцлер Германии Фридрих Мерц грозится приостановить финансирование Евросоюзом Словакии, если она будет продолжать отклоняться от общего направления ЕС.104
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