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«Мы разберемся»: Германия готова наказать Венгрию и Словакию
Канцлер Германии Фридрих Мерц, недавно попросивший поддержки у Китая в вопросе прекращения огня в Украине, угрожает приостановить финансирование Евросоюзом Словакии, если она будет продолжать отклоняться от общего направления ЕС. Мерц также критикует Венгрию, большая часть финансирования которой уже приостановлена из-за проблем с верховенством права, и обещает привлечь ее к ответственности. Спор обостряется из-за беспокойства относительно приверженности Венгрии и Словакии к ценностям ЕС, а немецкий канцлер предупредил о потенциальных «более сложных конфликтах», если они продолжат свой нынешний курс, пишет Bloomberg.
«Государства-члены, нарушающие верховенство права, могут столкнуться с производствами относительно нарушения, и всегда существует возможность изъятия у них европейских средств, — сказал Мерц на конференции WDR Europaforum, когда его спросили о Венгрии и Словакии. — Если это необходимо, то мы с этим разберемся».
Угроза сократить финансирование Словакии и продолжать привлекать Венгрию к ответственности является самым ярким признаком того, что Мерц, вступивший в должность в начале этого месяца, готов обострить спор с двумя странами.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова столкнулся с усиленным вниманием к новому законодательству, предложенному его партией. Законопроект направлен на сокращение финансовой поддержки групп гражданского общества и СМИ, которые получают иностранное финансирование, поскольку правительство утверждает, что они угрожают суверенитету Венгрии. Критики сравнили этот шаг с попытками президента путина подавить внутренних соперников.
Словакия также вызывает все большее беспокойство в Брюсселе. Правительство премьер-министра Роберта Фицо переняло конфронтационную риторику в отношении ЕС и теснее объединилось с Орбаном. Фицо также выступал с антиукраинскими заявлениями и подвергся критике из-за недавнего визита в москву для встречи с путиным.
«Мы не сможем избежать этого конфликта с Венгрией и Словакией, если будем продолжать этот курс, — сказал Мерц. — Не можем позволить, чтобы решения всего ЕС зависели от небольшого меньшинства. И, безусловно, могут быть более четкие слова, а возможно, и более сложные конфликты».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Мерц выступил с неприятным заявлением о войне в Украине, отметив, что она будет продолжаться дольше, чем можно себе представить.
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