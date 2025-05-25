Санкции бьют в цель: с какими проблемами теперь столкнулась рф

До прошлой недели секретный флот судов, перевозящих российскую нефть по всему миру, не выявлял четких связей с кремлем. Однако все изменилось, когда в результате резкой эскалации россия использовала истребитель, пытаясь защитить один из танкеров, находившихся в составе флота. После того, как эстонские военные связались с Jaguar — танкером без флага, на который были наложены санкции Великобритании, чтобы провести проверку, российский истребитель Су-35 пролетел мимо корабля в воздушном пространстве Эстонии. Об этом сообщили вооруженные силы Эстонии. В итоге военные вывели танкер из эстонских вод, сообщает CNN.

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«Это нечто совершенно новое, — сказал журналистам министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна на встрече НАТО в Турции. — россия теперь официально присоединилась к так называемому теневому флоту» .

Это шаг в изменении мышления кремля, отметил Эд Арнольд, старший научный сотрудник Королевского объединенного института служб (RUSI), британского аналитического центра.

Теневой флот, насчитывающий сотни судов, не имеет официальных связей с россией. Он включает много старых кораблей, которые наносили ущерб окружающей среде и обвинялись в повреждении жизненно важных подводных кабелей у побережья Балтийского моря. рф отрицает любую причастность к повреждению.

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На днях премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что подсанкционное судно из теневого флота было поймано во время выполнения «подозрительных маневров» вблизи подводного кабеля электропередач, пролегающего между Польшей и Швецией.

«Применение россией впервые „военных действий“ в ответ на экономические санкции свидетельствует об уровне угрозы, с которой мы сталкиваемся на восточном фланге НАТО», — заявил журналистам министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро на встрече в Турции.

Для эстонцев вторжение российского самолета в их воздушное пространство является доказательством того, что западные санкции кусают. Инцидент «демонстрирует, что мониторинг и санкции против теневого флота эффективны и что такие усилия необходимо еще больше усилить», — говорится в заявлении Эстонских сил обороны.

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Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что новый пакет санкций специально направлен против теневого флота россии, который «постоянно действуюет в Балтийском море и имеет до 300 кораблей».

Ранее сообщалось, что страны G7 сделали совместное громкое заявление по поводу замороженных российских активов.

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