- 25.05 22:27 Тренды в летних украшениях: тест на знание новых тенденций в моде
- 25.05 22:00 Суп из одного ингредиента: при подаче добавьте оливковое масло
- 25.05 21:30 Она давно об этом мечтает: большая перемена в жизни Анджелины Джоли не за горами
- 25.05 21:00 Натуральные средства от мигрени: иногда они действуют лучше, чем лекарства
- 25.05 20:34 Не пережил тяжелого ранения: на Киевщине попрощались с бойцом, который ушел на фронт добровольцем
- 25.05 20:07 Пирог с малиной: идеальное дополнение к чашечке кофе
- 25.05 19:54 Львам — «Королева Пентаклей», Весам — «Колесница», а Стрельцам — «Солнце»: Таро-прогноз и советы карт на 26 мая
- 25.05 19:54 Чемпионат Украины по футболу, 30-й тур, 23 — 25 мая: результаты и видеообзоры матчей, итоговое положение команд
- 25.05 19:52 «Картофельный рак»: как выявить заболевание и как с ним бороться
- 25.05 19:46 Оккупанты применяют новую тактику наступления: с какими проблемами сталкиваются ВСУ
- 25.05 19:07 Папарацци застали Брэда Питта с новой прической: поклонники звезды в шоке
- 25.05 19:00 Алла Пугачева трогательно обратилась к Кристине Орбакайте: «Какое счастье, что у меня есть ты»
Санкции бьют в цель: с какими проблемами теперь столкнулась рф
До прошлой недели секретный флот судов, перевозящих российскую нефть по всему миру, не выявлял четких связей с кремлем. Однако все изменилось, когда в результате резкой эскалации россия использовала истребитель, пытаясь защитить один из танкеров, находившихся в составе флота. После того, как эстонские военные связались с Jaguar — танкером без флага, на который были наложены санкции Великобритании, чтобы провести проверку, российский истребитель Су-35 пролетел мимо корабля в воздушном пространстве Эстонии. Об этом сообщили вооруженные силы Эстонии. В итоге военные вывели танкер из эстонских вод, сообщает CNN.
«Это нечто совершенно новое, — сказал журналистам министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна на встрече НАТО в Турции. — россия теперь официально присоединилась к так называемому теневому флоту» .
Это шаг в изменении мышления кремля, отметил Эд Арнольд, старший научный сотрудник Королевского объединенного института служб (RUSI), британского аналитического центра.
Теневой флот, насчитывающий сотни судов, не имеет официальных связей с россией. Он включает много старых кораблей, которые наносили ущерб окружающей среде и обвинялись в повреждении жизненно важных подводных кабелей у побережья Балтийского моря. рф отрицает любую причастность к повреждению.
На днях премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что подсанкционное судно из теневого флота было поймано во время выполнения «подозрительных маневров» вблизи подводного кабеля электропередач, пролегающего между Польшей и Швецией.
«Применение россией впервые „военных действий“ в ответ на экономические санкции свидетельствует об уровне угрозы, с которой мы сталкиваемся на восточном фланге НАТО», — заявил журналистам министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро на встрече в Турции.
Для эстонцев вторжение российского самолета в их воздушное пространство является доказательством того, что западные санкции кусают. Инцидент «демонстрирует, что мониторинг и санкции против теневого флота эффективны и что такие усилия необходимо еще больше усилить», — говорится в заявлении Эстонских сил обороны.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что новый пакет санкций специально направлен против теневого флота россии, который «постоянно действуюет в Балтийском море и имеет до 300 кораблей».
Ранее сообщалось, что страны G7 сделали совместное громкое заявление по поводу замороженных российских активов.266
Читайте нас в Facebook
Овнам — неожиданное знакомство и интересная идея, Львам — прилив сил: гороскоп и ритуал очищения от мольфара на 25 мая
Львам — «Королева Пентаклей», Весам — «Колесница», а Стрельцам — «Солнце»: Таро-прогноз и советы карт на 26 мая