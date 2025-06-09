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Ну и живи тогда сам: популярный актер обратился к любимой
Популярный актер, звезда сериала «Коли ми вдома» Константин Войтенко, который год назад во второй раз женился, трогательно обратился к своей любимой. На странице в социальной сети Константин выложил фотографии с женой, дизайнером Натальей Каминской, празднуя их совместную годовщину.
Напомним, в 2022 году актер после семи лет брака расстался со своей женой Валентиной, с которой воспитывает дочь Эмилию. О проблемах в отношениях Константин признавался еще во время участия в проекте «Танцы со звездами». h Сейчас девочка и ее мама живут за границей.
«Прошли первый уровень выживания в браке, — подписал фото с Натальей Константин. — 12 месяцев любви, поддержки, смеха, немного драм и несколько „ну и живи тогда сам!“. Медаль „Лучший муж/жена года“ — вручена (в воображении, но все равно заслуженно)… Вино, как и мы, с годами только улучшается. Дальше будет только интереснее».
Подписчики поздравили пару и пожелали долгих лет совместной жизни.
«Каждый уровень пусть проходится с легкостью! — написали в комментариях. — Обнимаю вас! И поздравляю».
«Пусть у вас все складывается как нельзя лучше!» — пожелали в ответ.
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