«Это был сплошной шок — в соседнее здание прилетел дрон»: звезда «Первых ласточек» Олег Гоцуляк об испытаниях и творчестве во время большой войны

Популярный актер, звезда сериала «Первые ласточки» Олег Гоцуляк впервые за годы большой войны снова сыграет одну из главных ролей в сериале. В Киеве канал ICTV2 начал съемки многосерийной экшн-драмы «Служба 112» о полицейских, спасателях и парамедиках, ежедневно обеспечивающих порядок. Подготовка к сериалу длилась почти год, специально для него было обустроено масштабное помещение с участками, личными комнатами, раздевалками и даже спортзалом. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Олег Гоцуляк вспомнил начало вторжения, попадание дрона рядом с его домом и творчество в военное время.

«Так быстро я, пожалуй, никогда не бежал!»

— Сейчас я нахожусь в активных съемках сериала «Служба 112», — рассказал Олег. — Все его события происходят во время войны. Бывает тяжеловато, но это интересно. Замечательные коллеги-актеры, много локаций, переездов. Сериал начинается с того, что в участок прилетает ракета. Все, как, к сожалению, в нашей жизни. Мой персонаж, Саша, простой парень, из села, правильный и очень хочет быть всем полезным. Кстати, изначально я должен был играть другого персонажа, но я рад, что все сложилось как есть.

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— Как проходят съемки в такое тяжелое время?

— Слава Богу, на площадке ничего не случалось. Если тревога, идем в укрытие. Но мы все живем в условиях войны, поэтому и последствия понятны. Часто утром все приезжают уставшие, потому что была тревожная ночь.

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Не так давно рядом с моим домом также был прилет. Для меня и моей любимой это был сплошной шок. В соседнюю многоэтажку прилетел дрон, слава Богу, все живы. Это случилось в 4.40 ночи. Была тревога, мы живем на высоком этаже и стараемся ходить в укрытие. В ту ночь была угроза баллистики, мы быстро оделись и, когда услышали первые взрывы, побежали на парковку. Так быстро я, пожалуй, никогда не бежал! Даже внимания не обратили, что в наше окно прилетел обломок дрона. Однако я первый раз вживую увидел, как работают наши спасательные службы, полиция. Как раз для моей роли…

"Герои сериала "Служба 112" - полицейские, спасатели и парамедики, которые ежедневно помогают людям во время войны", - рассказывает Олег

— Вспоминаете 24 февраля 2022 года?

— Оно у меня ничем не отличалось от тех, кто был в ту ночь в Киеве. Помню, накануне у меня и у Даны (Дана Кузь — актриса, невеста Олега. — Авт.) были представления. Я на сцене Театра на Левом берегу играл в спектакле «Эрендира» — он сейчас не идет, многие актеры служат. Это было накануне вторжения. Помню, мы вышли на поклон с флагом. Были очень громкие аплодисменты. А мы стояли, будто чувствуя — что-то должно случиться.

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Олег Гоцуляк с невестой, актрисой Даной Кузь

«Над мостом Патона самолеты один за другим летели в сторону Броваров»

— Вы верили, что россияне нападут?

— Все об этом говорили, но никто не верил, и я тоже. Но тогда, 23 февраля, я таких оваций никогда не слышал. Помню, мы приехали с Даной домой, поели вареников и проснулись уже от взрывов. Я побежал во двор, погода была серая, а над мостом Патона самолеты один за другим летели в сторону Броваров. Я еще подумал: как на параде.

— Страшно было?

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— Было нервозно. Мы поссорились с Даной, потому что я не хотел уезжать из Киева. Сказал, что буду делать с пацанами коктейли Молотова. Но все же решили ехать вместе к ее родителям, в Черновицкую область. Там я встал на учет в военкомате, помогал ребятам из самообороны и не понимал, что будет дальше. Когда освободили Киевскую область, мы вернулись.

— Тогда театры еще были закрыты…

— Да, наш театр открылся в октябре 2022 года. До этого я вообще побаивался будущего. Не думал, что буду когда-то играть. Гадал, чем буду заниматься. Потом невероятно обрадовался, когда мне предложили озвучить книгу. Я был ужасно рад, что, пусть и немного, но работал по профессии!

"Я вижу, насколько нужно то, что мы делаем, – рассказывает Олег. – Несмотря на войну, люди ходят в театр, им хочется переключиться и погрузиться в мирные времена"

— Не думали о том, чтобы уйти на фронт?

— Ни дня не было без таких мыслей. И сейчас тоже. Но пока есть возможность быть в актерстве, работаю.

— Страшно от этих мыслей?

— Из Киева удобно говорить, что не страшно. Конечно, страшно, а кому нет? Сейчас на фронте много моих коллег-актеров. Макс Девизоров, мой друг, игравший в «Первых ласточках», тоже служит. Сейчас он занимается театром ветеранов.

"Сейчас на фронте много моих коллег-актеров, - говорит Олег. - Макс Девизоров, мой друг, игравший в "Первых ласточках", тоже служит". Кадр из сериала "Первые ласточки"

— Когда к вам вернулось кино?

— Несколько раз за время войны я отказывался от проектов. Сил играть комедию у меня просто не было. И меня понимали. Не мог отстраниться от того, что было вокруг. Просто не хотелось. «Служба 112» — первый большой проект.

С театром проще, там другое ощущение, и сцена Левого берега для меня уже родная. И я вижу, насколько нужно то, что мы делаем. Играем при постоянных аншлагах. Несмотря на войну люди ходят в театр, им хочется переключиться и окунуться в мирные времена.

— Год назад вы громко сделали предложение Дани. Вы уже поженились?

— Еще нет. Думаем, может быть, в конце лета. Пока сложно сказать. Точно — это будет маленькая свадьба. Знаете, сейчас не то настроение, и в этом главная причина промедления. Но, несмотря ни на что, жизнь продолжается.

— Вы ощущаете в себе перемены?

— Наверное, да. Я стал быстро принимать решения и оставил в прошлом планирование. Встал утром, жив — и слава Богу. Из моей жизни ушел русский язык, русские фильмы, музыка. Сейчас кажется нереальным, что все это было прежде.

— О чем мечтаете?

— Все мечтают о нашей Победе. Не поймите неправильно, но не думаю, что буду радоваться в этот день — слишком много боли и горя принесла эта война. А вот после ее окончания мечтаю поехать к сестре, живущей в Италии. У нее уже выросли два сына. Хочу всех увидеть…

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