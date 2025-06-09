Роза — один из самых красивых цветков мира. Ее красота воспета поэтами. Она вдохновляет художников. Розы на картинах украинской художницы Гелены Павленко, живущей ныне в США, — это ода природе. Ее работы есть в Национальном музее истории Украины, в Украинском музее в Нью-Йорке, в постоянной коллекции Salmagundi Art Club. Свой жанр Гелена Павленко определяет как «цветочные портреты», поскольку каждый цветок, по ее мнению, имеет свой характер, как человек. В интервью «ФАКТАМ» художница рассказала о своих работах, вдохновленных красотой роз, а также дала советы о том, как лучше вписать картины с цветами в интерьер.

«Мне не раз говорили, что розы на моих картинах пахнут»

— У одной из моих картин с розой мистическая история, — рассказывает Гелена Павленко. — Десять лет назад у меня была персональная выставка «Берега и цветы» в галерее «Митець» в Киеве. Выставку посетила одна девушка, ей очень понравились мои работы — и мы подружились. Однажды я увидела у нее на странице в социальной сети фотографии красных роз. Я была поражена красотой бархатных лепестков цветка, который, как оказалось, рос на бульваре Леси Украинки в Киеве. Поэтому решила его нарисовать. Картину «Магия» (фото в заголовке — Авт.) случайно увидел в интернете киевлянин и захотел, чтобы она была в его частной коллекции. Таким образом, киевская роза, написанная в США, вернулась домой в Киев. Интересно, что впоследствии владелец картины переехал жить на этот бульвар и картина переехала вместе с ним. Возможно, куст розы, благодаря которому возникла эта история, растет на бульваре Леси Украинки до сих пор.

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— Действительно мистическая история…

— Лепестки этой розы, как бархатные. Чтобы добиться такого эффекта, я долго экспериментировала… А вот картины «Сад роз» и «Розовые розы». Обе были нарисованы в селе Громы Уманского района Черкасской области. Оттуда родом мой муж, и каждое лето мы приезжали туда с ребенком. Такие волшебные розы там почти в каждом дворе.

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«Сад роз» — эта картина Гелены Павленко завораживает красотой

— Розы будто настоящие. Как вам удалось добиться такого эффекта?

— Трудно сказать. Возможно, он возникает потому, что, рисуя, я представляю, что мои цветы живые — и то росинку добавлю, то бабочку посажу на лепесток с мыслью о том, что летела она издалека, устала и хочет присесть в пути.

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Картина «Розовые розы» Гелены Павленко никого не оставит равнодушным. Розы здесь как настоящие

— Какие были самые интересные отзывы о ваших розах?

— Мне не раз говорили, что они на моих картинах пахнут. А недавно я получила странный отзыв: мол, мои картины нарисованы не мной, а… искусственным интеллектом. Я сначала была обижена, начала доказывать человеку фотографиями стадий работы над картиной, объясняла, что все это создано руками и кистью, однако переубедить собеседника так и не удалось. Поэтому решила не тратить время зря…

Еще одна замечательная картина Гелены Павленко, которую интересно рассматривать в деталях

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«Мне очень нравится рисовать бутоны. В них есть тайна»

— Как считаете, почему именно розу считают королевой цветов?

— Роза — это сочетание силы и нежности, красоты и шипов. Она может быть пышной или скромной, но всегда — глубокой. Роза не просто цветок, она — символ, язык, легенда.

— Как была создана картина «Свадьба»?

— Эту розу я увидела в букете в холле стоматологической клиники, ожидая приема. А поскольку я знала, что молодая врач планирует свадьбу, то представила это событие и нарисовала танец гостей в радости за невесту, с которой ассоциируется белая роза.

У картины «Свадьба» интересная история создания

— Роза — особенный цветок в искусстве. Розы каких художников очаровывают вас и чем?

— Мне близки розы французского художника Анри Фантен-Латура — они нежные, немного печальные, словно рассказывают о быстротечности красоты. Особенно люблю его «Корзину с розами» — она написана с таким уважением к цветку, к каждому его излому и тени. Также очаровывают розы американского художника Джона Сингера Сарджента — они элегантны, как светские дамы.

— Несколько лет назад я делала серию интервью с владельцем крупнейшего розария во Франции, где создают сорта в честь знаменитостей — актеров, режиссеров, дизайнеров… Оказывается, розы, как отели, оценивают по системе звезд. Высшая оценка — четыре звезды. Имеют значение количество лепестков, высота стебля, аромат… А какая роза, по вашему мнению, достойна кисти художника?

— Мне кажется, каждый цветок достоин внимания художников. Я бы все цветы нарисовала, но не все со мной «говорят»… Мне очень нравится рисовать бутоны. В них есть тайна. Никто не знает, какой цветок скрыт в бутоне. Мы знаем, например, что это куст красных или розовых роз, но не имеем понятия, какой характер будет у цветка.

Гелена Павленко: «Роза не просто цветок, она — символ, язык, легенда»

— Действительно.

— На мой взгляд, особенно достойна кисти неидеальная роза. Она может быть немножко сломана или уже отцветать — но в этом есть жизнь, драма, история. Меня восхищают старинные английские сорта с множеством лепестков, которые выглядят как тканевая драпировка. Также нравятся полевые, почти дикие розы — в них есть что-то искреннее, неожиданное. В природной среде я люблю светлые сорта больше, чем темные — и чтобы куст был старый, немного неухоженный (с кривыми ветками и засохшими, кое-где с отцветшими цветами)… А когда там еще есть гнездышко какой-то птички, то вообще это праздник для глаз. Я такое видела однажды. А недавно гуляла по Киеву и наблюдала, как еж спрятался под кустом розовых садовых роз — жаль, что не успела его сфотографировать.

— Как лучше вписать картины с розами в интерьер?

— Такие работы — это всегда об эмоциях. Их можно разместить в классическом интерьере, где они добавят глубины и роскоши, или в минималистичном — и тогда они будут визуальным акцентом, как драгоценность в лаконичной шкатулке. Можно вешать на стену несколько картин, но желательно, чтобы их объединяла либо цветовая гамма, либо настроение, либо похожие рамы. Идеальный вариант — серия диптихов или триптихов. Раму лучше выбирать не слишком массивную, чтобы не отвлекала от цветка. Хорошо сочетаются с такими картинами натуральное дерево, белый, серебристый, иногда черный багет. Но самое главное — рама должна «дышать» в унисон с полотном. Иногда я даже чувствую, что картина «сама говорит», какая рама ей подходит.

— Может ли картина принести удачу и изменить судьбу?

— Я в это верю. И прежде всего потому, что красота исцеляет, напоминает о смыслах, позволяет человеку мечтать.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали интервью с экспертом по выращиванию роз Оксаной Цымбалюк об удивительных сортах, которые есть в ее коллекции роз.

Фото из альбома Гелены Павленко

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