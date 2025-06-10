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Неудобный, ненадежный, стрелять очередями не рекомендуется, но есть и хорошие отзывы: в рф испробовали новый автомат
В мае ВПК страны-оккупанта передал в войска первую партию нового варианта автомата АК-12 с укороченным стволом. И вот появились его первые результаты испытаний.
Так, как сообщает один из российских пропагандистских каналов, в новом варианте автомата есть улучшения, но хватает и старых проблем. Последние в основном связаны с качеством исполнения, но не только с ним.
Так, к позитивным сторонам отнесли:
- рост удобства, в числе которых уменьшение размеров оружия, что очень удобно для городских условий, имеется подщечник, правда его крепление ненадежно, спусковой механизм ощущается более плавным и мягким, а переключатель режимов огня удобен как для левшей, так и для правшей;
- снижение веса на 10% в сравнении с полноразмерным вариантом и его 3,7 кг;
- улучшение точности и кучности стрельбы одиночными на дистанции 100 метров, что связывают с несъемной конструкцией пламегасителя, который является частью ствола.
Минусами назвали отсутствие флажка для извлечения пина фиксации ствольной коробки и низкое качество покрытия автомата.
В то же время военный эксперт Андрей Харук отмечает еще ряд недостатков нового автомата оккупантов:
- снятие запирающего механизма ствольной коробки требует дополнительных усилий и инструмента.
- штатная передняя рукоятка 6Ч64 мешает замене магазина.
- ПМС (устройство малошумной стрельбы), поставляемое в комплекте, неразборное и имеет ненадежное крепление, также не унифицирован пламегаситель, отсутствует возможность установки других ПМС/ПБС, кроме того, что идет в комплекте. То есть в случае их утери установить новое уже не получится;
- неудобный диоптрический прицел.
- отдача ощущается более сильной по сравнению с АК-74М и нагрев ствола тоже происходит быстрее.
Заметим, что АК-12 также вооружаются бойцы армии КНДР, воюющие против Украины.249
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