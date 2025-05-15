От россии до Китая и беларуси: кто одевает и вооружает бойцов КНДР, воюющих против Украины

Руководство Северной Кореи официально признало участие своих военнослужащих в российской агрессии против Украины. При этом, как оказалось, вооружением и снаряжением северокорейских частей, пусть и косвенно, занимается не только страна-оккупант, но также Китай и беларусь.

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Об этом говорится в обзоре вооружения и снаряжения бойцов КНДР от Telegram-канала «Журнал Водограй». В вооружении и экипировке бойцов Ким Чен Ына присутствуют элементы, произведенные как минимум в трех странах, но есть и непонятного происхождения.

Так, россия вооружает бойцов КНДР:

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1) вооружение — автомат АК-12, один из новейших (с 2016 года) образцов автомата Калашникова под патрон калибром 5,45 мм с коллиматорным прицелом 1П87 (копия американского EOTech), РПК-74 — ручной пулемет на основе АК-74 и РПГ-7;

2) бронезащита — представлена бронежилетами типа «Модуль-Кокон» от НПО СМ (санкт-петербург) в различной расцветке, а также с баллистическими очками, защищающими от осколков, 6Б50, являющимися штатными для бронежилетов и комплектов формы вс рф типа «Ратник», а также комплект налокотников для защиты колен и локтей 6Б51;

3) медицина — представлена медицинской аптечкой типа АППИ-7 (аптечка первой помощи индивидуальная), имеет различную комплектацию, должна включать в себя 10 таблеток для обеззараживания воды, пакет индивидуальный противохимический, бинты, 2 кровоостанавливающих жгута, в том числе с турникетом, пакет для перевязки, ножницы, маркер для нанесения времени ранения, футляр для шприц-тюбика;

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4) одежда — элементы разгрузочного жилета 6Ш117 в виде подсумков для автоматных магазинов и гранат.

беларусь одевает бойцов КНДР в комплекты демисезонной формы ВКПО, в том числе мембранные куртки и штаны (аналог американского Level 6 ECWCS, в Украине «американец» стоит около 10−11 тысяч гривен), которое производит «БТК Групп» (находится в Бресте, беларусь). Американский Level 6 ECWCS представляет из себя куртку из нескольких слоев легкой и прочной ткани, которую удобно носить на себе или в сложенном виде в рюкзаке, а ткань с мембранами не дает сильно потеть.

Китай, по версии «Водограя», мог обеспечить бойцов КНДР боевыми шлемами типа MICH и FAST, а также перчатками. Так, оба типа шлема отличаются небольшим весом, обеспечивают хорошую защиту и удобство. При этом шлемы типа FAST особенно популярны среди штурмовиков и бойцов спецподразделений благодаря наличию места под крепления для фонарей, ПНВ, камеры и прочего, что может особенно пригодиться при атакующих действиях. Шлемы MICH предпочитают пехотинцы в обороне и бойцы, на более-менее стационарных позициях — операторы БпЛА, артиллеристы, водители и медики.

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Впрочем, не исключено что данные шлемы были получены не из Китая, а произведены в самой КНДР или где-то еще, уточняют в «Водограе».

Но такое снаряжение не помогает бойцам КНДР, когда они сталкиваются с Силами специальных операций ВСУ в бою, где группа из 8 украинских бойцов уничтожает взвод северокорейцев.

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