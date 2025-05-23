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Украина

ВПК рф похвастался новым автоматом: что о нем известно

19:44 23 мая 2025
Автоматы АК-12К та АК-12СК. Фото с t.me/zloyodessit/24392

Наряду с использованием на передовой 50-летних раритетов, российские оккупанты пытаются применять и новое оружие. Например, укороченный вариант автомата АК-12, который концерн «Калашников» передал в оккупационные войска, в виде АК-12К (компактный, длина 810 мм) и АК-12СК (сверхкомпактный, длина 750 мм).

Об этом сообщает военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко. По его словам, новый вариант автомата спроектировали с учетом потребностей в зоне боевых действий в Украине, а именно — для штурмовых действий, на коротких дистанциях боя с противником и ограниченном, замкнутом пространстве.

Как отмечает Александр Коваленко, это напоминает созданный для таких же целей еще при СССР АКС-74У он же «Ксюха» — специально укороченная версия АК-74. Автомат получил много негативных отзывов, а именно: за свою низкую точность ведения огня при автоматическом режиме; быстрый перегрев ствола; из-за отсутствия сгорания пороховых газов в стволе, при стрельбе стрелок не только не мог толком прицелиться, но и изрядно демаскировался; посредственная дальность ведения огня и так далее.

При этом эксперт отмечает крайне неудачный выбор в виде базы для создания укороченного варианта именно в виде АК-12.

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«Еще в далеком 2021-м я писал о том, что АК-12 — это хлам, предназначенный не для войны, а для пилева бабла. Тогда многие меня обвиняли в предвзятости, и ладно уж российские боты и диванные эксперты, но даже, как ни странно, украинские спецы. Как же можно недооценивать измененный диоптрический прицел? А саундмодератор для ДТК! Режим стрельбы „парными“ — это очень полезно! А „щечкам“ как стало комфортно. И даже предохранитель двухсторонний! А по факту, все эти понты, после отстрела 1−2 рожков сыплется в хлам. Автомат оказался настолько хрупким, как по материалам, так и по сборке, что в ходе активного применения сыпется буквально в руках», — напоминает эксперт о минусах АК-12 даже в «полноразмерном» варианте, среди которых хрупкость изделий.

Отметим, что АК-12, но в обычном, не укороченном варианте, вооружаются военнослужащие КНДР, которые воюют на стороне страны-оккупанта.

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