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«Они будут считать нас слабыми»: президент Литвы раскритиковал европейских коллег из-за путина
Президент Литвы Гитанас Науседа, назвавший передачу Крыма россии бомбой замедленного действия, настаивает на максимальном масштабе 18-го пакета санкций Евросоюза в отношении рф. Кроме того, он предлагает отключить от системы SWIFT все оставшиеся российские банки, внести в список санкций все суда, входящие в «теневой флот» россии. Среди предложений президента — расширить ограничения для энергокомпаний, финансирующих госбюджет россии, включая Nord Stream, «Росатом», «Газпром» и «Лукойл».
«Иначе они будут считать нас слабыми и будут верить, что Европа не готова принимать смелые решения», — заявил Науседа в интервью изданию Bild am Sonntag, пишет dw.com.
Науседа убежден, что введенные санкции были «недостаточно решительными», их рф обходит с помощью третьих стран.
«Поэтому российская экономика относительно хорошо функционирует в сложившихся обстоятельствах», — сказал он.
Президент Литвы добавил, что угрозы россии от нового канцлера Германии Фридриха Мерца санкциями за отказ от перемирия, озвученные во время недавнего визита в Киев, остались без последствий.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что Эстония ожидает роста опасности со стороны россии.
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