Это бомба замедленного действия: президент Литвы о передаче Крыма россии

Обнародование в СМИ информации о готовности США признать Крым российским вызвало резкую реакцию не только в Украине, но и у многих мировых лидеров. Так, президент Литвы Гитанас Науседа заверил, что позиция Европы по этому вопросу очень четкая и выглядит иначе.

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«Если мы сделаем то, что предлагается, и признаем Крым россией де-юре, это будет бомба замедленного действия, которая будет взрываться и шипеть все время. Красные линии в этом месте существуют для того, чтобы их не пересекали», — сказал он.

По его словам, сначала нужно спросить саму Украину, на которую было совершено нападение, что она думает по этому вопросу.

«Потому что это страна, которая понесла самые тяжелые потери, где пострадали многие невинные люди, которые не участвовали в боевых операциях. Инфраструктура разрушена, экономика разрушена. Разве они не имеют права откровенно высказаться, что думают об этих предложениях?» — сказал Науседа и заверил, что Литва полностью поддерживает позицию Украины.

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Напомним, на днях агентство Reuters ознакомилось с мирным предложением, представленным посланником США Стивом Виткоффом, которое должно положить конец войне россии против Украины. В нем указано, что Украине предоставляются гарантии безопасности, но Крым официально будет признан российским. В то же время предполагается, что Киев может стремиться к членству в Европейском Союзе, но не в НАТО. Согласно с планом, США де-юре признают контроль россии над Крымом, а де-факто — контроль москвы над Луганской областью, а также над теми частями Запорожской, Донецкой и Херсонской областей, которые россия оккупировала.

Эксперты считают, что политика Трампа по Украине ставит весь мир в неизмеримо худшее положение. А аналитик Марк Чемпион объяснил, почему такое мирное соглашение обречено на провал.

Между тем после встречи Зеленского и Трампа в Ватикане на похоронах Папы Римского президент США несколько изменил риторику относительно путина.

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