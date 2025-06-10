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Появились шокирующие подробности о состоянии больного раком Чарльза III: «Горе и боль»

12:51 10 июня 2025
Из-за болезни монарх скорректировал свой рабочий график. Фото The Royal Family

Онкологическое заболевание короля Чарльза III носит «совершенно неизлечимый» характер.

Об этом пишет RadarOnline со ссылкой на королевского корреспондента Камиллу Томини.

Она утверждает, что, по словам экспертов, король «скорее умрет с раком, чем от рака». И несмотря на явное улучшение его состояния, полное выздоровление маловероятно.

Уточняется, что в связи с самочувствием Чарльз также не планирует возвращаться в Букингемский дворец после ремонта и останется в Кларенс-Хаусе вместе с королевой Камиллой.

Сам король настаивает на том, что он «по ту сторону» борьбы с онкологией, и уверяет: общественности не стоит беспокоиться о его состоянии.

Однако инсайдеры все же отмечают, что все не так просто. Да, Чарльз вернулся к работе и работает в полную силу — хоть и с некоторыми корректировками графика, но на самом деле он прилагает огромные усилия, чтобы делать это на фоне болезни. Он много времени проводит в собственном саду и занимается живописью.

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«Он знает, что находится на закате своей жизни, и некоторые из композиций достаточно меланхоличны, учитывая серьезность его положения из-за диагноза рака. Он направляет горе и боль, которые испытывает, в свое искусство», — утверждают инсайдеры.

Ранее «ФАКТЫ» писали, с какой целью принц Уильям в свое время «столкнул лбами» Кейт Миддлтон, также боровшуюся с онкологическим заболеванием, со своими бывшими девушками.

Фото The Royal Family

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