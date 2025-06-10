Появились шокирующие подробности о состоянии больного раком Чарльза III: «Горе и боль»

Онкологическое заболевание короля Чарльза III носит «совершенно неизлечимый» характер.



Об этом пишет RadarOnline со ссылкой на королевского корреспондента Камиллу Томини.



Она утверждает, что, по словам экспертов, король «скорее умрет с раком, чем от рака». И несмотря на явное улучшение его состояния, полное выздоровление маловероятно.

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Уточняется, что в связи с самочувствием Чарльз также не планирует возвращаться в Букингемский дворец после ремонта и останется в Кларенс-Хаусе вместе с королевой Камиллой.

Сам король настаивает на том, что он «по ту сторону» борьбы с онкологией, и уверяет: общественности не стоит беспокоиться о его состоянии.

Однако инсайдеры все же отмечают, что все не так просто. Да, Чарльз вернулся к работе и работает в полную силу — хоть и с некоторыми корректировками графика, но на самом деле он прилагает огромные усилия, чтобы делать это на фоне болезни. Он много времени проводит в собственном саду и занимается живописью.

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«Он знает, что находится на закате своей жизни, и некоторые из композиций достаточно меланхоличны, учитывая серьезность его положения из-за диагноза рака. Он направляет горе и боль, которые испытывает, в свое искусство», — утверждают инсайдеры.

Ранее «ФАКТЫ» писали, с какой целью принц Уильям в свое время «столкнул лбами» Кейт Миддлтон, также боровшуюся с онкологическим заболеванием, со своими бывшими девушками.

Фото The Royal Family

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