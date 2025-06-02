Зачем принц Уильям свел Кейт Миддлтон сразу с четырьмя бывшими девушками

Отношения Кейт Миддлтон и принца Уильяма сегодня воспринимаются как сказка даже когда они выполняют специальные поручения от короля Чарльза III — как это было со спуском на воду новейшего британского фрегата.

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Впрочем, так было не всегда, и однажды паре даже пришлось пройти через настоящее испытание, пишут зарубежные СМИ.

Как известно, брак Уэльских был заключен по любви. Они долгое время встречались, расходились и снова сходились во время студенчества и первых лет после выпуска из университета. Со стороны, не зная ничего о статусе Уильяма, казалось, что у них с Кейт отношения — как у самой обычной пары, которая не знает, что делать со своим будущим.

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Впрочем, пришло время, когда принц Уэльский понял, что Миддлтон не может потерять ни как спутницу жизни, ни как будущую королеву. У него произошел важный разговор с Кейт, на котором он рассказал будущей принцессе обо всех своих отношениях — а встречался он в разное время с четырьмя красотками. В свою очередь, она не стала скрывать, что была всерьез влюблена дважды.

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И вот наступил 29 апреля 2011 года, день свадьбы, на которую принц Уильям пригласил Джекку Крейг, Арабеллу Масгрейв, Роуз Фаркуар и Изабеллу Анструтер-Гоф-Калторп, которые в свое время разбили ему сердце. В свою очередь, Кейт Миддлтон позвала на свадьбу Уильямом Руперта Финча и Виллема Маркса. По словам королевских экспертов, таким образом молодые хотели показать всем, что с прошлым покончено, и впереди только новая и счастливая жизнь.

В то же время некоторые эксперты намекают, что светское общество в Британии не столь широко, как может показаться, а многие экс-любовники не могут избегать встреч. Так, сестра Чарльза III принцесса Анна за последние годы неоднократно попадала на камеры во время приемов в компании своего бывшего Эндрю Паркера-Боулза, который тоже приходится экс-мужем… нынешней королеве Камилле. В то же время многим версия о «прощании с прошлым» нравится больше.

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