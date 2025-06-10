Ждите сегодня магию перемен: кому Юпитер подарит целый год счастья

Главной задачей для представителей многих знаков Зодиака сегодня, 10 июня, станет забота о том, чтобы избежать искушений.



Но поскольку сегодня Юпитер окажется в Раке, представители 5 знаков Зодиака почувствуют на себе положительные изменения. Это станет началом особого периода, который продлится больше года, вплоть до конца июня 2026, пишет Styler.

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«10 июня Юпитер, планета „большого счастья“, широких горизонтов, богатых возможностей, путешествий, юриспруденции, законотворчества, образования, науки и всего иностранного, совершает переход в знак Рак, — цитирует издание астролога Екатерину Соловьеву, — Четвертый знак Зодиакской системы — одно из лучших положений самой доброй планеты Солнечной системы. Здесь Юпитер будет находиться до 29 июня 2026 года».

Эти знаки — Рак, Скорпион, Рыбы, Телец и Дева.

А еще повезет тем, у кого там находятся основные объекты радикса (основная карта).

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Внимательными с действием этой планеты в этот период следует быть: Овнам, Козерогам и Весам.

Также осторожность следует проявить тем, у кого в личном гороскопе в этих знаках располагаются основные астрологические элементы.

«В этот период могут ускоряться ситуации, относящиеся к семье, недвижимости, жилью, вопросам зачатия, маленьким детям, домашним и бытовым вопросам, семейным традициям, домашнему уюту, приусадебным участкам, истории», — пояснила астролог.

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В первую очередь изменения могут затронуть эти процессы, если они связаны с дальними путешествиями, юриспруденцией, законотворчеством, образованием, наукой, а также всем, что имеет отношение к чему-либо иностранному (языки, сотрудничество, контакты и т. п. ).

Особенно благоприятен этот период для психологов, социологов, мистиков, творческих личностей.

В свою очередь, поклонники мольфара Макса Гордеева могут последовать одному из его советов для того, чтобы разбогатеть уже в ближайшие дни.

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Фото Pixabay

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