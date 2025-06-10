Главное — избежать искушений и соблазнов: гороскоп на 10 июня для всех знаков Зодиака

Советы всем знакам зодиака на вторник, 10 июня, дали знатоки карт Таро, а также астрологи. Последние предупреждают, что сегодняшний день буде полон соблазнов и поступков, которые продиктованы не разумом, а инстинктами. Те, кто им поддастся, может позже об этом пожалеть.

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Овен

Гороскоп для Овнов предупреждает знак о том, что человек, которого вы считали близким другом, своими поступками может разочаровать и поставить под сомнение ваши хорошие отношения, пишет «ТСН».

Телец

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Звезды советуют Тельцам 10 июня следить за детьми-подростками, влияние на которых могут оказывать непорядочные люди.

Близнецы

Гороскоп для Близнецов на сегодня рекомендует знаку не поддаваться лени — с ней нужно активно бороться как на работе, так и дома.

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Рак

Ракам, которые 10 июня будут переполнены силами, звезды советуют направлять энергию на помощь другим, а не на собственное благополучие. Добро, сделанное вами, обязательно вернется сторицей.

Лев

Звезды советуют Львам сегодня прикладывать усилия лишь к важным и серьезным делам, оставляя рутину и незначительные проекты на другое время — сил и на то, и на другое не хватит.

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Дева

Гороскоп для Дев рекомендует знаку сегодня не особо полагаться на советы окружающих — лучше действовать так, как считаете именно вы.

Весы

А вот Весам сегодня следует отказаться от серьезных дел — астрологи утверждают, что результат ваших действий удовлетворения не принесет. Вместо этого нужно сосредоточиться на рутине. Например, навести порядок в документах.

Скорпион

Гороскоп на 10 июня не советует Скорпионам отправляться на шоппинг. Покупки не порадуют, а деньги уже будут потрачены.

Стрелец

Звезды советуют Стрельцам сегодня прислушиваться к мнению близких людей. Ведь претензии, которые они будут вам выдвигать, будут небезосновательны.

Козерог

Гороскоп на 10 июня предупреждает Козерога об эмоциональном дне, когда знак будет подвержен приступам гнева. Звезды советуют проанализировать свои действия и сосредоточиться на исправлении своих ошибок.

Водолей

Астрологи предупреждают Водолеев, что сегодня им придется хорошенько постараться, чтобы не поддасться соблазнам. На пути знака их будет немало. Звезды советуют провести этот день наедине с собой.

Рыбы

Гороскоп для Рыб на сегодня не исключает, что знак под влиянием эмоций может совершить ошибку, о которой позже придется пожалеть. Астрологи советуют Рыбам следить и за словами, и за поступками, и за мыслями.

О том, какие пять знаков зодиака на этой неделе ждет успех, читайте на нашем сайте.

Фото Pixabay

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