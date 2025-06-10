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Секреты выбора турки для кофе: некоторые нюансы вас могут удивить
Заваривать кофе в турке — прекрасный утренний ритуал. Но вот как выбрать турку? Это, оказывается, не так просто, нужно знать некоторые секреты.
Во-первых, учитывайте размер. Есть турки на одну порцию, на две и больше. Желательно иметь несколько — для себя и для гостей. Качественно заварить одну порцию в большой турке не получится, а заваривать по одной чашке кофе на десять гостей — тоже не дело.
Что касается формы турки, считается хорошим критерием, если горлышко примерно на двадцать процентов уже, чем основание.
Что до материала, из которого изготовлена турка, выбор в этом случае зависит от вашего бюджета. Традиционно кофе готовили на Востоке в медных турках. Такие турки и сейчас можно встретить на винтажных рынках. Некоторые из них — настоящие произведения искусства.
Красивая турка — прекрасный подарок как для мужчины, так и для женщины на день рождения или новоселье. Выбирая турку в подарок, можете его дополнить кофейным сервизом или изысканными чашечкой с блюдцем из фарфора.
Напомним о том, что ваш подарок может многое рассказать о вас «второй половинке». А еще предложим отличный рецепт «мраморного» кофе со сгущенкой, черносливом и солью.
Фото из альбома Ольги Сметанской84
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