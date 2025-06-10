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Спорт

Чемпионскую ракетку легенды тенниса продали на аукционе за рекордную сумму

15:09 10 июня 2025
Рафаэль Надаль

Ракетку легендарного испанского теннисиста, двукратного олимпийского чемпиона Рафаэля Надаля, который станет отцом второй раз, продали на аукционе 2025 Legends Tennis Auction за рекордные 157,3 тысячи евро, сообщает ESPN.

Лот со стартовой ценой 10 тысяч евро — это та самая ракетка, которой победитель 22 турниров «Большого шлема» победил в финале «Ролан Гаррос"-2017 швейцарца Стена Вавринку (6:2, 6:3, 6:1). Она была изготовлена по заказу, имеет надпись Rafa и наклейку с надписью RG 2017 Nadal. Сообщается, что это рекордная сумма, вырученная когда-либо от продажи теннисной ракетки.

Прежний рекорд принадлежал ракетке Надаля с финального матча Australian Open-2022, когда он выиграл свой последний титул на «Большом шлеме». Тогда испанец одолел россиянина Даниила Медведева, а ракетку продали на аукционе за 139,7 тысячи долларов.

Напомним, что Рафаэлю Надалю, объявившему об уходе из тенниса осенью прошлого года, в Эр-Рияде подарили на память ракетку из чистого золота.

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что фартовую ракетку Рафаэля Надаля продали за астрономическую сумму.

Фото Marca

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