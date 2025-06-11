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Пригодились только в Африке: бронетехнику, созданную для фсб, покупать больше никто не хочет
В то время как ВСУ пользуются надежными бронеавтомобилями, спасающими жизнь десанту, россияне вынуждены перебрасывать свою технику на африканский континент, поскольку она легко уничтожается в Украине и никому не нужна. Речь идет о БПМ-97 «Выстрел», засветившемся в Мали.
Об этом пишет военный эксперт Андрей Харук, отметивший наличие бронеавтомобиля в колонне «Африканского корпуса» рф в Мали. Речь идет о нескольких вариантах данной бронетехники.
Как пишет эксперт, «Выстрел» создавался для пограничников, подчиняющихся фсб и работы по нему начинались дважды — в 1997-м и начале 2000-х. При этом сам бронеавтомобиль не представляет из себя ничего ценного, более того, с современной точки зрения машина очень примитивная, даже архаичная. Так, противопульное бронирование на уровне 60-х годов прошлого века, большие окна, еще более ослабляющие защищенность, абсолютное отсутствие противоминной защиты. В итоге получилась десятитонная машина вместимостью 6 человек с разными вариантами вооружения.
В 2005-м году эту технику удалось продать Казахстану и Азербайджану, но быстро выяснилось ужасное качество производства — рвался кардан, ломались рессоры, появились трещины в броне… В конце концов, Казахстан отказался от уже заказанных броневиков, и их купило минобороны рф, но в итоге их назвали БПМ-97 (боевая пограничная машина) и передали фсб для вооружения пограничной охраны.
Всего в рф насчитывается чуть более 100 единиц данной техники, что вместе с сомнительными боевыми характеристиками привело к их редкому использованию против ВСУ, которые уничтожили 2 и захватили 3 «Выстрела».
Любопытно, что в Мали оказались БПМ-97 с боевым модулем БМ-2, вооруженные 30-мм пушкой 2А42, 7,62-мм пулеметом ПКТ и 30-мм автоматическим гранатометом АГ-17, что является наиболее вооруженным вариантом техники. Вероятно, тем самым оккупанты хотят произвести хорошее впечатление, что должно сгладить бесполезность данной техники в борьбе против Украины.
Любопытно, что оккупанты предпочли отправить «Выстрелы» в Африку несмотря на то, что после потери 15 тысяч бронемашин в войне против Украины они штурмуют позиции ВСУ часто на обычных «Жигулях».150
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