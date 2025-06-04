Практически неубиваемый: турецкий БТР выдержал 5 попаданий FPV-дронов и спас экипаж

В то время как российская боевая техника из-за своей слабой брони обзаводится кустарной — в виде автомобильных покрышек, ВСУ имеют новую технику, защита которой временами показывает почти чудеса. Например, турецкий колесный бронетранспортер Kirpi.

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Как сообщает военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко, БТР Kirpi выдержал 5 попаданий FPV-дронов. При этом техника могла бы и вовсе уцелеть, но, судя по всему, бронеавтомобиль наехал на мину, остановился и только после этого был уничтожен дронами, когда уже не мог двигаться.

По словам эксперта, в рф возмутились, что на 1 турецкий БТР ВСУ пришлось потратить сразу 5 FPV-дронов, когда он уже стоял.

Также Александр Коваленко подчеркнул, что «у ряда российских комментаторов возник вопрос, сколько FPV-дронов в среднем нужно для уничтожения штурмовой „буханки“, „копейки“ или мотоцикла с двумя суицидниками и полным баком бензина».

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«Как так получилось, что украинская армия продолжает разъезжать на бронированном транспорте, а «вторая армия» пересела на жестяные ведра с болтами. Ну, а турецкий Kirpi просто ТОП. На моей памяти это первая верификация такого количества выдержанных бронеавтомобилем ударов FPV-дронов. Хотя у украинских производителей броневики ничуть не хуже, тот же «Козак-2» от НПО «Практика» или СБА «Новатор» от «Украинская бронетехника», — резюмирует военный обозреватель группы «Информационное сопротивление».

Заметим, что это далеко не первый случай феноменальной живучести турецкого БТРа. Так, еще в ноябре один Kirpi подорвался на мине и получил прямое попадание снаряда. Хотя сама техника и вышла из строя, ни его экипаж, ни десант внутри не пострадали.

Кроме живучести, Kirpi обладает еще и важным преимуществом в виде боевого модуля, дистанционно управляемого из корпуса БТРа, что также обеспечивает безопасность стрелку из пулемета 12,7 мм или 7,62 мм, которым вооружается бронетранспортер.

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Ранее «ФАКТЫ» писали, что предмет особой гордости российских военных, БМП-3, по большинству параметров проигрывает американской БМП Bradley M2A2 ODS SA, а преимущества техники рф реально почти не используется из-за их бесполезности.

Фото в заголовке из открытых источников

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