«Теперь у меня есть задача — придумать, о чем мечтать»: история освобожденного из плена защитника Мариуполя, которого не встречали в Украине родственники

В ходе недавнего обмена военнопленными в Украину вернулся 23-летний защитник Мариуполя Валерий. О военнослужащем рассказала в Facebook журналистка Юлия Суркова.

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Валерий попал в плен в 19 лет, а сегодня ему 23. За это время он прошел через восемь колоний и тюрем, самой страшной из которых была Таганрогская тюрьма.

«Самое страшное место на свете», — цитирует журналистка Валерия, рассказывая, что из-за пыток он похудел на 12 килограммов.

Но, несмотря ни на что, парень не потерял себя. Говорит на прекрасном украинском языке, который выучил в плену от других украинских защитников. До этого был русскоязычным.

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Валерий родился в Запорожской области, его родной город сейчас оккупирован. Он даже не знает, где сейчас его мама и родственники, и поэтому ему некому было позвонить, когда он попал на украинскую землю.

Но даже разговоры с журналистами приносят ему глубокие эмоции.

«Я сейчас расплачусь… Теперь у меня есть задача — придумать, о чем мечтать, найти новую мечту. Потому что три года и три месяца я мечтал об одном — выйти на свободу», — говорит он, сжимая в руках пачку сигарет, подаренных матерью пропавшего без вести военного, которая продолжает ждать своего сына. Сигарету Валерий выкурил впервые за три года.

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Люди подходили к Валерию, показывали ему фотографии пропавших и пленных: «Вы видели военного с позывным „Махно“?», «С вами кто-то был с Курского направления?» Он удивленно переспрашивает: «С Курского направления?» В плену защитник ничего не слышал об успехах Украины на поле боя.

Журналистка также рассказала, как к забору подбежала заплаканная молодая девушка. На ее плечах — флаг Украины. «Я просто хочу сказать вам, как я вам благодарна и как мы всех вас ждали», — говорит она Валерию. И надеется однажды сказать то же своему жениху, который исчез под Часовым Яром.

Валерий едва сдерживает слезы: «Я вам больше благодарен, чем вы мне, — за такие слова».

А перед тем, как сесть в автобус, он просит журналистов передать важное сообщение: где-то в Украине есть девушка по имени Руслана. Они были знакомы до плена. Валерий хочет, чтобы она знала: он жив.

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