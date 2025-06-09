«Вернуть каждого»: из российской неволи согласно стамбульским договоренностям возвращена часть защитников Украины (фото)

Во время второй встречи в Стамбуле делегаций Украины и россии был согласован вопрос обмена пленными. И вот 9 июня этот процесс, который продлится в несколько этапов, начался.

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«Наши дома. Украинцы возвращаются домой из российского плена. Сегодня начался обмен, который продлится в несколько этапов еще в ближайшие дни. Среди категорий возвращаемых сейчас — раненые и тяжелораненые, а также младше 25 лет. Процесс довольно сложный, много чувствительных деталей, переговоры продолжаются фактически ежедневно», — сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он рассчитывает, что договоренности, достигнутые в Турции во время переговоров, будут «полностью реализованы». «Делаем максимум, чтобы вернуть всех. Работаем для этого на всех уровнях. Должны вернуть домой каждого, кто в плену. Спасибо всем, кто помогает», — добавил он.

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В Координационном штабе по обращению с военнопленными уточнили, что среди освобжденных сегодня — представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, Сил ТрО, Воздушных Сил, Десантно-штурмовых войск, Пограничной службы, Нацгвардии и Государственной специальной службы транспорта. Все освобожденные — представители рядового и сержантского состава. Среди них есть и защитники Мариуполя, проведшие в неволе более 3 лет.

«66-й обмен пленными продолжается. Из соображений безопасности операции окончательные цифры освобожденных будут обнародованы после завершения обменного процесса», — говорится в сообщении.

Напомним, что делегации обсуждали вопросы обмена более тысячи пленных с каждой стороны, а также возвращение тел погибших. Впрочем, на днях российская сторона начала заявлять о срыве договоренностей, но украинцы отметили, что рф манипулирует и пытается прибегнуть к односторонним действиям. Ожидается, что репатриация тел погибших может произойти на этой неделе.

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Фото со страницы Владимира Зеленского

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