- 16:33 Терпение Трампа к путину тормозит санкции против россии, — СМИ
- 16:06 Неожиданное везение и удачное знакомство: на неделе 9 — 15 июня успех ждет тех, кто готов действовать и не боится перемен
- 15:41 Одной из категорий украинцев выплатят по 50 тысяч гривен: кого это касается и как получить деньги
- 15:22 В Германии оценили потери россии в результате спецоперации «Паутина»
- 15:08 «Вернуть каждого»: из российской неволи согласно стамбульским договоренностям возвращена часть защитников Украины
- 14:53 А где обручальные кольца? Популярная певица удивила фото с мужем
- 14:24 «До последнего Трамп будет держаться за возможность общаться с путиным», — дипломат
- 14:00 Бывший СБУшник Шило выстроил транснациональный бизнес под прикрытием войны, — Тука
- 13:59 Роберт Левандовски отказался выступать сборную страны: Польша в шоке
- 13:31 Массовые протесты в Лос-Анджелесе: Трамп угрожает задействовать армию
- 13:11 Проблемный аккумулятор: о чем водители должны помнить в жару
- 12:45 Задержан корректировщик российских ударов по Киеву
«Вернуть каждого»: из российской неволи согласно стамбульским договоренностям возвращена часть защитников Украины (фото)
Во время второй встречи в Стамбуле делегаций Украины и россии был согласован вопрос обмена пленными. И вот 9 июня этот процесс, который продлится в несколько этапов, начался.
«Наши дома. Украинцы возвращаются домой из российского плена. Сегодня начался обмен, который продлится в несколько этапов еще в ближайшие дни. Среди категорий возвращаемых сейчас — раненые и тяжелораненые, а также младше 25 лет. Процесс довольно сложный, много чувствительных деталей, переговоры продолжаются фактически ежедневно», — сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Он рассчитывает, что договоренности, достигнутые в Турции во время переговоров, будут «полностью реализованы». «Делаем максимум, чтобы вернуть всех. Работаем для этого на всех уровнях. Должны вернуть домой каждого, кто в плену. Спасибо всем, кто помогает», — добавил он.
В Координационном штабе по обращению с военнопленными уточнили, что среди освобжденных сегодня — представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, Сил ТрО, Воздушных Сил, Десантно-штурмовых войск, Пограничной службы, Нацгвардии и Государственной специальной службы транспорта. Все освобожденные — представители рядового и сержантского состава. Среди них есть и защитники Мариуполя, проведшие в неволе более 3 лет.
«66-й обмен пленными продолжается. Из соображений безопасности операции окончательные цифры освобожденных будут обнародованы после завершения обменного процесса», — говорится в сообщении.
Напомним, что делегации обсуждали вопросы обмена более тысячи пленных с каждой стороны, а также возвращение тел погибших. Впрочем, на днях российская сторона начала заявлять о срыве договоренностей, но украинцы отметили, что рф манипулирует и пытается прибегнуть к односторонним действиям. Ожидается, что репатриация тел погибших может произойти на этой неделе.
Фото со страницы Владимира Зеленского88
Читайте нас в Facebook
Близнецы и Весы могут рассчитывать на бонус, а у Овнов и Стрельцов возможны неожиданные траты: финансовый гороскоп на неделю 9 — 15 июня
Июнь не прощает ошибок: как правильно подкормить томаты именно сейчас, чтобы выросли здоровые и ароматные плоды