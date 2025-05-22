«Я был с ним в плену»: благодаря акции в поддержку военнопленных и пропавших без вести в Варшаве удалось узнать о судьбе солдата с Полтавщины

Во время последней акции, которая проходила в Варшаве, лидер инициативы «Евромайдан-Варшава» Наталка Панченко, родом из Зеньковщины Полтавской области, стояла с портретом своего земляка Игоря Березанца.

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33-летний Игорь, вставший на защиту Украины в первые дни полномасштабной войны, — друг ее брата. Кандидат в мастера спорта Украины, чемпион области среди молодежи и взрослых по вольной борьбе, тренер, который жил и работал в Зенькове. Наталка вспоминает, что о нем еще со школьных лет часто писала районная газета: он то с одного турнира возвращался победителем, то с другого. Имел награды всеукраинских и международных соревнований.

Впоследствии, получив диплом Сумского педагогического института, где учился по специальности «физическая культура», Игорь Березанец стал тренером. Прививал молодому поколению любовь к спорту и здоровому образу жизни.

А потом началась полномасштабная война. Тренер пошел в ВСУ. Служил в 95-й отдельной штурмовой бригаде. Ежедневно выходил на задания, а 30 июня 2023 года не вернулся с него. Вместе еще с четырьмя побратимами под Кременной Луганской области он попал в российский плен. Россияне выложили в Интернет видео после пленения группы наших военных с разбитыми лицами, по которому удалось идентифицировать их личности. С тех пор об Игоре Березанце не было ни единой весточки. Его фамилия внесена в розыскную базу данных, однако поиски любой информации о нем не давали никакого результата.

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Скрин видео с российского ресурса, на котором узнали Игоря

— Мы не знали, где он, в каком он состоянии, жив ли вообще, — говорит Наталка Панченко. — Я вышла на акцию с его фотографией, потому что каждая акция для меня — это надежда. Я создала Euromaidan-Warszawa в 2013 году. С тех пор организовала и провела около тысячи различных акций. Они были как масштабные, так и менее заметные. Но все равно каждая из них была важной. И я не помню ни одной, которая не дала бы результата.

Результаты тоже бывают разные. Некоторые акции меняли политические решения, влияли на позицию Европарламента или национальных правительств. Некоторые из них способствовали расширению санкций против россии или были огромным давлением и мотивацией к тому, чтобы Украине передали F-16.

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К участию в последней акции мы приглашали родственников и друзей пленных и пропавших без вести, а также, конечно, журналистов. Мы хотели привлечь внимание мира к тому, что сегодня в российском плену находятся семьдесят тысяч украинцев. Это не только солдаты. Страна-террорист поработила множество мирных жителей, волонтеров и даже детей. Семьдесят тысяч — это не просто число. Это люди! У всех них есть имя, лицо, семья. У них есть дети, родители, близкие, которые каждый день ждут их возвращения.

Вечером того дня, когда информация об акции в поддержку пленных и без вести пропавших в Варшаве прошла по СМИ, Наталка получила сообщение в Instagram: «Наталья, добрый день. Я увидел вас в видео, где вы стояли с фотографией Игоря. Я был с ним в плену. Меня недавно освободили, поэтому решил вам написать…«

«Так мы получили информацию, которую ждали почти два года. Теперь мы знаем, где он, в каком он состоянии, что с ним происходит. Теперь мы точно знаем: он жив. И у нас есть надежда на его обмен, — написала активистка в своем посте на Фейсбуке. — Вот для чего я стояла с его фотографией. Вот для чего я пишу этот пост. Потому что каждая акция имеет смысл. Каждая может дать результат».

И она призвала своих подписчиков ходить на акции и не терять надежды, если их близкие или родные попали в плен или пропали без вести.

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«Говорите о них! Публикуйте их фото, приходите на акции, обращайтесь к СМИ. Кто-то может увидеть, узнать и передать вам бесценную информацию», — просит Наталка.

Она добавляет, что за более чем 11 лет борьбы не понаслышке знает, что молчание не спасло никого. Молчание убивает. А огласка и действия — спасли тысячи.

«Я знаю и лично общалась с десятками людей, переживших плен. Все они благодарили за то, что за них боролись и не молчали, — говорит Наталка. — Знаю сотни историй конкретных людей, когда они сами или их родные писали либо звонили нам со словами огромной благодарности: «Спасибо, что боролись. Спасибо, что не молчали. Благодаря вам моя мама/папа/брат вернулся домой».

Наталка Панченко обратилась к уполномоченным лицам в Украине с просьбой внести Игоря Березанца в списки на обмен.

«Игоря дома ждут родные. Его ждут побратимы. Его ждут друзья и близкие. Ждут все воспитанники, для которых он был прекрасным тренером и примером для подражания. Игоря ждет весь наш городок. Его ждет вся Украина», — подчеркнула она.

А политиков Европы и США Наталка призвала давить на россию и делать все для того, чтобы спасение людей, которые подвергаются пыткам в плену, стало общим приоритетом всего демократического мира.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что на территории беларуси обнаружили «фильтрационный лагерь» для украинцев, которых удерживают в нечеловеческих условиях.

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