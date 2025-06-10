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Предлагали эскорт за 1500 евро: молодой певец удивил тем, какие иногда поступают ему предложения от поклонниц
Ситуация, когда молодой человек выбирает себе в спутницу старшую его по возрасту девушку или женщину, не исключительна лишь для британского шоубиза. Бывают подобные случаи и среди украинских артистов. Об одном из них рассказал украинский певец сирийского происхождения Муаяд, победитель шоу «Поют все» и участник нацотбора на Евровидение-2025 на Люкс ФМ.
По его словам, многие считают, что его основная аудитория — девочки-подростки 15−16 лет, но это далеко не так. Среди поклонниц Муаяда — есть и женщины 20 — 30 лет, а также бабушки за 60.
«Хотят меня всегда накормить, и все пишут мне», — смеется парень.
В частности, одна из поклонниц — женщина под 60 лет очень хочет встретиться с певцом, и обещает ему в случае согласия на прогулку 500 евро («а если будет продолжение, то и 1500 евро» — цитирует он женщину).
Впрочем, Муаяд не согласен на подобные «встречи», хотя, в то же время признается, что девушки ему нравятся немного старше его самого (а самому парню сейчас 19 лет).
Артист подчеркнул, что никогда не принимал подобные предложения: «Я уже как-то сам. Не хочу».
Как писали «ФАКТЫ», ранее известный украинский шоумен Владимир Остапчук признался, что ему предлагали провести мальчишник в Дубае с девушками легкого поведения, но он отказался.231
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