Тянет девушкам постарше? 22-летний Ромео Бекхэм закрутил роман с 30-летней немецкой моделью

Похоже, сын бывшего футболиста сборной Англии Дэвида Бекхэма и дизайнера Виктории Бекхэм, Ромео, решил «пойти по пути» многих мужчин своей семьи и начал встречаться с девушкой старше его. До этого так поступил 26-летний Бруклин, женатый на 30-летней Николе Пельтц. Да и сам папа Дэвид на два года младше мамы Виктории.



Конечно, плохого в этом ничего нет, и можно только радоваться тому, что люди могут находить общий язык вопреки различию в возрасте. О романе Ромео пишет издание Daily Mail.



Новой девушкой Ромео стала 30-летняя немецкая модель Каролина Даур — папарацци «подловили» парочку на днях в Париже, когда они покинули вечеринку в отеле Costes и направились в ночной клуб.

ВІДЕО ДНЯ

Издание считает, что Ромео Бекхэм и Каролин Даур сблизили общие интересы, в частности любовь к теннису. До этого знаменитости посетили полуфинал мужского одиночного разряда на Открытом чемпионате Франции. Сами спортсмен и модель никак не комментировали слухи о романе.

Ромео Бекхэм с бывшей девушкой и его новая пассия (справа). Фото The Daily Mail

Ранее Ромео Бекхэм расстался с моделью и диджеем Ким Тернбулл после семи месяцев отношений. Роман «угас» через три недели после празднования 50-летия Дэвида Бекхэма.

РЕКЛАМА

Друзья отмечают, что между Ромео и Ким сохранились дружеские отношения, и их расставание никак не связано с обвинениями со стороны Николая Пельтца в адрес Ким.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что стало причиной ссоры между Бекхэмами и их невесткой.

Фото The Daily Mail

РЕКЛАМА

421

Читайте нас в Facebook