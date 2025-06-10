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Тянет девушкам постарше? 22-летний Ромео Бекхэм закрутил роман с 30-летней немецкой моделью

11:23 10 июня 2025
Ромео Бэкхем встречается с Каролиной Даур. Фото The Daily Mail

Похоже, сын бывшего футболиста сборной Англии Дэвида Бекхэма и дизайнера Виктории Бекхэм, Ромео, решил «пойти по пути» многих мужчин своей семьи и начал встречаться с девушкой старше его. До этого так поступил 26-летний Бруклин, женатый на 30-летней Николе Пельтц. Да и сам папа Дэвид на два года младше мамы Виктории.

Конечно, плохого в этом ничего нет, и можно только радоваться тому, что люди могут находить общий язык вопреки различию в возрасте. О романе Ромео пишет издание Daily Mail.

Новой девушкой Ромео стала 30-летняя немецкая модель Каролина Даур — папарацци «подловили» парочку на днях в Париже, когда они покинули вечеринку в отеле Costes и направились в ночной клуб.

Издание считает, что Ромео Бекхэм и Каролин Даур сблизили общие интересы, в частности любовь к теннису. До этого знаменитости посетили полуфинал мужского одиночного разряда на Открытом чемпионате Франции. Сами спортсмен и модель никак не комментировали слухи о романе.

Ромео Бекхэм с бывшей девушкой и его новая пассия (справа). Фото The Daily Mail

Ранее Ромео Бекхэм расстался с моделью и диджеем Ким Тернбулл после семи месяцев отношений. Роман «угас» через три недели после празднования 50-летия Дэвида Бекхэма.

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Друзья отмечают, что между Ромео и Ким сохранились дружеские отношения, и их расставание никак не связано с обвинениями со стороны Николая Пельтца в адрес Ким.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что стало причиной ссоры между Бекхэмами и их невесткой.

Фото The Daily Mail

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