После очередной ракетной атаки на украинские города народный депутат Петр Порошенко призвал предоставить ВСУ ракеты большой дальности. В свою очередь, он во время своей каденции сам ранее блокировал создание таких вооружений и разваливал обороноспособность страны. Об этом пишет политический эксперт Валентин Гладких.

ВІДЕО ДНЯ

Так, по словам Гладких, цинично выглядит требование Порошенко вооружить Украину ракетами сейчас, когда при своем президентстве он сделал все возможное, чтобы развалить обороноспособность Украины.

«При Порошенко его кум Свинарчук наладил поставки контрабандных запчастей с наценкой в 200−300%. Это был лишь один из ряда оборонных скандалов по уничтожению ВПК, в которых „седовласый“ играл ключевую роль. Порошенко это все покрывал, фактически приглашая путина напасть на Украину: взрывы на шести (!) военных складах в 2015—2018 годах, когда Украина потеряла более 210 000 тонн боеприпасов — около 40% всех боеприпасов государства. Саботаж Порошенко создания ракетного комплекса „Нептун“, который после его каденции начали производить и потопили им крейсер „москва“. Опять же, именно „Ленкузня“ Порошенко продавала Госпогранслужбе свои же бронированные машины по завышенным ценам с откатами и сверхприбылями», — пишет Гладких.

По мнению Гладких, нынешние требования Порошенко обеспечить ВСУ ракетами большой дальности являются «политическим цинизмом, к которому невозможно привыкнуть».

РЕКЛАМА

Гладких в своем сообщении отмечает, что «в 2016 году, когда Порошенко был президентом, должны были принять 5-летний план обновления предприятий оборонно-промышленного комплекса и изготовления современного оружия. Программу Порошенко так и не утвердил, хотя Кабмин одобрил концепцию, а СНБО поставил четкие сроки. Это четкий ответ на сегодняшние требования „седовласого“. Поэтому наиболее уместны со стороны Порошенко были бы пост покаяния и явка с повинной за госизмену», — написал Гладких.

Как сообщалось, за последний год уровень недоверия украинцев к лидеру «Европейской солидарности» Петру Порошенко вырос до рекордных 70%. В частности, отношение общества к Порошенко еще больше ухудшилось после санкций и дела о госизмене.

РЕКЛАМА

2

Читайте нас в Facebook