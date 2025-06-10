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- 10.06 19:21 Важный гуманитарный акт: Украина и рф провели новый этап обмена пленными
Важный гуманитарный акт: Украина и рф провели новый этап обмена пленными (фото)
Во вторник, 10 июня, Украина и россия провели очередной обмен пленными. Удалось освободить тяжелораненых и раненых воинов из отдельных категорий, согласованных на переговорах в Стамбуле 2 июня. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«Продолжаем возврат наших людей, о котором договорились в Стамбуле. Сегодня — первый этап возвращения из российского плена наших тяжелораненых и раненых воинов. Все они нуждаются в немедленной медицинской помощи. Это важный гуманитарный акт», — сообщил он.
По словам президента, удалось вернуть воинов из разных составляющих сил обороны и безопасности Украины: Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы Украины, Государственной специальной службы транспорта.
«Обмены должны продолжаться. Делаем все, чтобы найти и вернуть каждого и каждую, кто в плену. Благодарен всем, кто помогает», — отметил президент.
Как уточнили в Координационном штабе по обращению с военнопленными, на родную землю вернулись военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, ТРО, ДШВ, СБС, Пограничной службы, Нацгвардии и Государственной специальной службы транспорта.
Среди освобожденных сегодня защитников есть защитники Мариуполя, которые провели в неволе более 3 лет. Кроме представителей солдатского и сержантского состава удалось освободить и офицеров.
У всех освобожденных сегодня защитников тяжелые ранения и тяжелые болезни: ампутированные конечности, проблемы со зрением, абсцессы, инфекции, травмы, осколочные ранения и хронические болезни. У части освобожденных диагностирован гепатит и туберкулез.
Возвращенные защитники будут доставлены в медицинские центры для прохождения всех необходимых обследований и направлены на дальнейшее лечение и медицинскую реабилитацию. Все освобожденные будут обеспечены необходимой помощью, им восстановят документы и выплатят надлежащее денежное довольствие за пребывание в неволе.
Как писали «ФАКТЫ», 9 июня состоялся первый этап обмена пленными, о котором договорились в Стамбуле. Среди категорий тех, кого удалось вернуть — раненые и тяжелораненые, а также младшие 25 лет.118
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