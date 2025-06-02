В понедельник, 2 июня, во время второго этапа встречи в Стамбуле делегации Украины и российской федерации договорились о новом обмене военнопленными.

ВІДЕО ДНЯ

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции после встречи восточного фланга НАТО в Вильнюсе.



«О Стамбульских переговорах — я как раз жду полного отчета от Умерова, они обменялись мнениями и мы готовим новый обмен военнопленными» , — рассказал Зеленский.

Украина настаивала на освобождении всех пленных и возвращении гражданских. Также украинские чиновники требовали немедленного освобождения студентов.

Отметим, что в ходе переговоров в Турции 16 мая украинская и российская делегации достигли договоренности о масштабном обмене пленными в формате «1000 на 1000».

РЕКЛАМА

Из-за большого объема процесс обмена проходил поэтапно в течение нескольких дней и стартовал 23 мая.

Во время первого этапа из российского плена было освобождено 390 украинцев: 270 военнослужащих и 120 гражданских. Среди освобожденных — представители ВМС, Десантно-штурмовых войск, Нацгвардии, Сил терробороны и пограничной службы.

На следующий день прошел второй день масштабного обмена. Украина вернула 307 военных. Среди них — 27 защитников Мариуполя, также из плена впервые освободили воинов из некоторых воинских частей.

РЕКЛАМА

25 мая из российского плена вернулись еще 303 украинца. В частности, освободили 70 воинов, оборонявших Мариуполь.

47

Читайте нас в Facebook