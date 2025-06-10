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Лучший в мире папа и милые детки: Галкин с детьми восхитили поклонников
Юморист Максим Галкин продолжает публиковать в Сети снимки своих детей и жены Аллы Пугачевой. И соблюдает при этом определенный баланс: если в прошлый раз он показал Примадонну на улицах города Лимасол, то теперь провел фотосессию с детьми.
Семейство находится где-то на берегу океана под жарким южным солнцем. На одном из снимков Максим сфотографировали одного среди валунов, на берегу океана, на другом вместе с ним в объектив попали и лица детей.
Комментаторы, конечно, поспешили сделать много комплиментов юмористу и его детям, а житель Болгарии даже привел красивые слова о том, что для мужчины значит сын и дочь. Все получилось мило, радостно и даже немного поучительно.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что сын Аллы Пугачевой и Максима Галкина научился добывать еду, и теперь наверняка сможет прокормить своих родителей.
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