Лучший в мире папа и милые детки: Галкин с детьми восхитили поклонников

Юморист Максим Галкин продолжает публиковать в Сети снимки своих детей и жены Аллы Пугачевой. И соблюдает при этом определенный баланс: если в прошлый раз он показал Примадонну на улицах города Лимасол, то теперь провел фотосессию с детьми.



Семейство находится где-то на берегу океана под жарким южным солнцем. На одном из снимков Максим сфотографировали одного среди валунов, на берегу океана, на другом вместе с ним в объектив попали и лица детей.

ВІДЕО ДНЯ

Комментаторы, конечно, поспешили сделать много комплиментов юмористу и его детям, а житель Болгарии даже привел красивые слова о том, что для мужчины значит сын и дочь. Все получилось мило, радостно и даже немного поучительно.



Ранее «ФАКТЫ» писали, что сын Аллы Пугачевой и Максима Галкина научился добывать еду, и теперь наверняка сможет прокормить своих родителей.

РЕКЛАМА

69

Читайте нас в Facebook