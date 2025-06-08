- 00:49 Команда Криштиану Роналду огорчила чемпионов Европы и стала двукратным победителем Лиги наций: видеообзор матча
- 08.06 22:26 Антишопинг — тенденция, которая вам может понравиться: а чем-то и удивить
- 08.06 22:25 Конкурс на главу БЭБ приостановлен: что происходит и кто за этим стоит
- 08.06 21:59 Очень вкусное мясо в вине: готовится так просто, что вы удивитесь
- 08.06 21:29 «Мы одержимы молодостью и физической красотой»: Мадонна поразила признанием
- 08.06 21:00 Не выбрасывайте плодоножки вишни: будете в восторге от их целебных свойств
- 08.06 20:33 Более двух лет теплилась надежда: на Полтавщине похоронили 31-летнего защитника
- 08.06 20:08 Сливочный суп с кукурузой: вкусно и очень сытно
- 08.06 19:54 Овнам — «Королева Пентаклей», Девам — «Мир», а Козерогам — «Солнце»: Таро-прогноз и советы карт на первый день новой недели
- 08.06 19:43 Иллюзия победы: аналитики о том, как Украина может разрушить стратегию кремля
- 08.06 19:10 «По Крымскому мосту удалось не все»: Зеленский оценил эффективность операций СБУ
- 08.06 18:49 Июнь не прощает ошибок: как правильно подкормить томаты именно сейчас, чтобы выросли здоровые и ароматные плоды
«Дай Бог каждому»: 76-летнюю Аллу Пугачеву сняли во время прогулки с Галкиным на Кипре
Пока в россии некоторые граждане переживают, что Алла Пугачева может приехать на фестиваль «Новая волна» и «вставить шпильку» своим недоброжелателям, сама Примадонна, похоже, даже не думает никуда ехать, а спокойно прогуливается по набережной города Лимамасол на Кипре с мужем, юмористом Максимом Галкиным. Такой сюжет показала на видео одна из поклонниц певицы.
В комментариях поклонники пишут, что записанный на видео эпизод — просто мечта многих людей — дожить до 76 лет, и иметь возможность спокойно прогуляться с любимым человеком по спокойной улице, разговаривая о жизни — без спешки и суеты.
«Какие они замечательные», — добавляет другой комментатор. «Я обожаю ее. Моя любимая певица. И я рада, что рядом с ней любимый мужчина, так много лет держащий ее за ручку. Верю в их любовь», — отмечает другая.
Также поклонники пишут, что «АБ — лучшая певица», и что любовь возможна в любом возрасте. При этом паре желают жить долго и счастливо. И, конечно, с таким мнением нельзя не согласиться.
Как писали «ФАКТЫ», недавно Алла Пугачева трогательно обратилась к дочери Кристине Орбакайте.2896
Читайте нас в Facebook
Водолеям стоит заняться творчеством, Девам нужно как следует отдохнуть, а Рыбам можно строить планы на будущее: гороскоп на 8 июня