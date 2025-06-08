«Дай Бог каждому»: 76-летнюю Аллу Пугачеву сняли во время прогулки с Галкиным на Кипре

Пока в россии некоторые граждане переживают, что Алла Пугачева может приехать на фестиваль «Новая волна» и «вставить шпильку» своим недоброжелателям, сама Примадонна, похоже, даже не думает никуда ехать, а спокойно прогуливается по набережной города Лимамасол на Кипре с мужем, юмористом Максимом Галкиным. Такой сюжет показала на видео одна из поклонниц певицы.

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В комментариях поклонники пишут, что записанный на видео эпизод — просто мечта многих людей — дожить до 76 лет, и иметь возможность спокойно прогуляться с любимым человеком по спокойной улице, разговаривая о жизни — без спешки и суеты.

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«Какие они замечательные», — добавляет другой комментатор. «Я обожаю ее. Моя любимая певица. И я рада, что рядом с ней любимый мужчина, так много лет держащий ее за ручку. Верю в их любовь», — отмечает другая.

Также поклонники пишут, что «АБ — лучшая певица», и что любовь возможна в любом возрасте. При этом паре желают жить долго и счастливо. И, конечно, с таким мнением нельзя не согласиться.

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Как писали «ФАКТЫ», недавно Алла Пугачева трогательно обратилась к дочери Кристине Орбакайте.

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