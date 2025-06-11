«Я была бы роботом, если бы сказала, что не ощущаю моментов гнева»: как Дженнифер Энистон пережила тяжелый развод с Питтом

Прошло более 20 лет с момента одного из самых значительных событий в истории таблоидных СМИ: Анджелина Джоли и Брэд Питт снимались в фильме «Мистер и миссис Смит», и это стало одновременно окончанием брака Питта с Дженнифер Энистон. Съемки фильма начались в начале 2004 года, когда Брэд еще был женат на Дженнифер. В то время Брэд и Джен считались голливудскими королевскими особами. Они были женаты с 2000 года и были золотой парой: гламурной, без драматизма и безумно популярной. А потом появились мистер и миссис Смит. Брэда взяли на роль вместе с Анджелиной Джоли, которая уже имела репутацию дерзкой, смелой и безумно привлекательной женщины. С первой минуты съемок поползли слухи о том, что между двумя звездами что-то происходит, пишет metro.co.uk.

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Брэд и Джен объявили о своем разводе в январе 2005 года и окончательно оформили развод в октябре. Всего через несколько месяцев папарацци сделали скандально известные фотографии Брэда, Анджелины и ее сына Мэддокса, играющих на пляже в Кении. Они официально не подтверждали отношения до следующего года, но хронология отношений практически сама по себе писалась — как и заголовки таблоидов.

Таблоиды стали постоянно называть Энистон «Бедной Джен», изображая ее грустной, одинокой женщиной, которая просто не может удержать своего мужа. Конечно, это вызывало сочувствие, но также делало ее пассивной, будто ее единственная сюжетная линия была оставлена позади.

Один пользователь Reddit идеально подытожил это: «Когда две женщины ссорятся из-за одного парня, этот парень всегда будет победителем».

Затем началась драма с ребенком. СМИ ухватились за идею, что Джен не хотела детей и заставила разбитого горем Брэда искать другую. Это стало одержимостью таблоидов. Она выбрала карьеру вместо материнства? Она была слишком эгоистична? Слишком холодна? Не говоря уже о том, что Энистон никогда публично не заявляла, что не желает детей. Ее наказывали за то, что она не исполняла роль матери, в то время как Брэд, создавший семью с Анджелиной, был изображён как великодушный семьянин.

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В интервью Allure в 2022 году Энистон прямо ответила на слухи: «И не дай Бог, чтобы женщина добилась успеха. Мир был в шоке, и я была в шоке, — сказала она. — Я была бы роботом, если бы сказала, что не ощущаю моментов гнева, боли, смущения».

Между тем образ Анджелины был повсюду. С одной стороны, ее хвалили за гуманитарную работу и пополнение в семье. С другой стороны, ее все еще клеймили как «другую женщину».

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В конце концов, в 2011 году Брэд Питт дал комментарий журналу Parade, который, казалось, бросил тень на его брак с Джен: «Я сам не жил интересной жизнью… Думаю, что мой брак имел к этому какое-то отношение».

За прошедшие годы и Джен, и Анджелина открыто рассказывали о последствиях этого всего. Дженнифер, в частности, выступала против идеи, что жизнь женщины неполноценна, если у нее нет мужа и детей. Как она сказала Allure: «Мы полноценны — с партнером или без него, с ребенком или без него».

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что Брэд Питт предложил Дженнифер Энистон переехать в его дом.

Фото: Getty Images

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